武汉10万床位待命 疫情似乎并不乐观

中国官方2月19日公布报告称，湖北新增病例降至1月29日以来最低，湖北以外新增病例已连降15天。武汉准备了10万张病床待命。这个貌似宽心丸的数字反过来显示疫情并不乐观。特别是习近平要求在疫情中复工，更加深人们担忧疫情再出岔子。

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中国官方2月19日宣布报告称，湖北的新增病例降至1月29日以来最低，湖北以外的新增病例已经连降15天。该报告还说当日新增治愈病例1824例，解除观察的25014人。尽管如此说，昨天2月18日一天，还是新增加了1749个确诊病例和1185个疑似病例。而且有136人不幸死亡。



据中国微信“八点健闻”透露，武汉在2月20日之前，储备10万个床位，其中1.4万重症病床，轻症点3万张，集中隔离5.6万张。这个报道还指出，武汉疫情早期实施“居家隔离”的政策导致许多家庭全家感染。



其实，居家隔离是武汉当局无奈中的下下策。在拖延一个月之后，当局面对新冠肺炎疫情的大规模爆发，毫无还手之力，医疗资源严重不足，成千上万武汉人在生死线上苦熬，甚至发生全家灭门，横尸街头的惨剧。



现在北京当局要求恢复开工。据路透社消息，中国国家发改委运行局二级巡视员唐社民日前在一次国务院会议上介绍，广东、江苏、上海等一些经济大省（市）规模以上的工业企业复工率超过50%。



而在传染性极强的疫情当中复工不是没有风险。专家和临床医生似乎有一个共识，那就是这个新冠病毒传染性非常强大。武汉从1月23日开始封城后，温州，杭州，台州等城市也采取类似措施。北京，天津，上海等地都切断了省际客运交通，并实施小区封锁。但由于中共领导人习近平表示防疫不应过度，并希望尽快恢复经济活动，许多城市便在疫情尚未控制的情况下开始复工。



习近平急于复工的原因，大概是担心企业倒闭引发大规模失业，导致社会动荡，危及权力。据路透社报道，中国总理李克强周二主持召开的国务院常务会议表示，当前统筹抓好疫情防控和经济社会发展，一项迫切任务是“稳就业，稳就业就必须稳企业”。



但是，如果让疫情和政治卷在一起，民众的生命安全就可以不顾了吗？成千上万医护人员冒着生命危险，在一线玩命救治，不是白费了吗？



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