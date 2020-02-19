江西抢先响应习总全力复工复产返岗员工免提健康证明

路透社早前报道，中共总书记习近平在2月3日的中共政治局常委会上发出警告，不可为了遏制疫情而采取过分的措施损害经济。习近平还说，其中一些封闭管理的措施并不实际，还会在社会中洒下恐惧的种子。正当各地官员为了取得经济增长和防疫工作之间如何取得平衡而伤透脑筋之际，根据大陆澎湃新闻报道，江西是首个响应习总呼吁的省，一马当先勇字当头，并在16日深夜发布命令，返岗员工无需提供健康证明。

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据澎湃新闻报道，江西省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部2月16日深夜发布了第14号令，要求江西复工复产改为报备制，返岗员工无需提供健康证明；除来自湖北等重疫区人员外，对其他地区的务工人员在进行必要的健康监测后，一律取消隔离要求。



报道引述第14号令称，为更好地推动企业复工复产，江西省防控应急指挥部决定：



一、各县（市、区）除根据疫情防控需要，决定实施封闭式管理的城市小区、农村村组外，对其他实行流动性管控的城市小区、农村村组，进出人员和车辆分别进行必要的体温检测和消杀后，一律予以放行，不得限制人员和车辆通行。



二、各地要加强对复工复产企业疫情防控工作的指导和监督，取消因疫情防控对各类企业、建设项目复工复产的批准手续，复工复产改为报备制。企业和项目建设单位只需提前24小时将疫情防控方案向当地报备。在工业园区的，向工业园区报备；工业园区之外的，向行业主管部门报备。



三、返岗员工需提供健康证明的规定已经取消，各地、各企业要严格执行。



四、返岗时，除来自湖北等重疫区人员外，对其他地区的务工人员在进行必要的健康监测后，一律取消隔离要求。



第14号令还要求，该令自2020年2月17日零时起由各市、县（市、区）政府、赣江新区管委会和各级防控应急指挥部执行，不得有误；省防控应急指挥成员单位、专项工作组依职责抓好落实并加强督促检查，对落实不力的单位和个人，必须追责问责。



澎湃新闻之前报道，江西是首个提出统筹疫情防控与复工复产结合的省份。2月13日，江西发布《关于进一步落实“科学防控、精准施策”要求，做好疫情防控和复工复产有关事项的公告》。该公告称，以县域为单元实施分区分级管控，将100个县（市、区）分为重、较重、较轻、轻四种类型，分别实行封闭式管控和流动性管控，并提出统筹疫情防控与复工复产结合。同时，为全面保障道路交通畅通，省内县（市、区）之间全面取消国道、省道、高速公路出入口设置的疫情防控检疫点或检测站。

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