法国周五展开第四次武汉撤侨行动

法国预计本周末进行第四次撤侨行动，从中国新冠病毒疫区湖北武汉再撤出数十名法国侨民。法国卫生部总干事萨洛蒙周三表示，如同前几次撤侨行动一样，周五从中国撤回的人士都没有感染症状，他们将在一个度假村“隔离”14天。 另外意大利将派包机接邮轮钻石公主号欧盟公民回国。

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法新社消息，法国卫生部总干事萨洛蒙周三表示，法国第四架撤侨飞机预计周五抵达。被接回的40多法国侨民将被安置在一个度假村“隔离”14天，他们将在14天内，接受两次检查，以确保没有感染新冠病毒。目前一切都在准备之中。萨洛蒙表示，飞机上安排了专门的医护人员。



萨洛蒙并表示，这次接待会按照上次位于马赛以西的卡里勒鲁埃镇度假村隔离经验，但由于撤回的人员数目远不如上次多，所以不会安排在卡里勒鲁埃。当局将在周四宣布第四批撤回侨民的抵达时间和安置地点。



目前法国确诊感染新冠病毒肺炎个案仍为12宗，没有增加。其中7人治愈，4人仍住院治疗，一人死亡。



另据报道，意大利将派包机接回邮轮钻石公主号上欧盟公民，乘客返回欧洲将再度接受隔离。 欧盟周三发公告，在欧盟民防机制的资助下，意大利第一架搭载医疗先遣队飞机正飞往日本途中。意大利稍后会派出第二架飞机接回邮轮上的欧盟公民。当局没有披露船上欧盟公民人数和国籍。据报船上至少包括35名意大利公民，其中10人是游客，另外25人是邮轮船长及船员。



据称，医疗先遣队将评估乘客身体状况，只有新型冠状病毒检测结果呈阴性或者没有出现任何病状的乘客，先会获准登机，返回欧洲后，乘客将在所属国家的组织和监督下再接受隔离。



另据世界卫生组织周三表示，之前在埃及确诊感染新冠病毒肺炎的病患经最新检测“体内已不再带有病毒”，目前正逐渐康复。 路透社报导，世卫组织发言人哈马（Inas Hamam）在电邮声明中指出：“他将持续隔离至14天期结束为止，并将接受进一步检测以确保他完全康复。



埃及本周稍早确诊首名武汉肺炎病例，至今也仍是非洲唯一一名已知的武汉肺炎确诊病例。 另外伊朗首都德黑兰南方的什叶派圣城科姆市（Qom）医科大学负责人表示，此前确诊感染新冠病毒肺炎的两名伊朗人，已在科姆医院不治死亡。 伊朗卫生部发言人贾汉普尔在推特上证实两人已死亡。

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