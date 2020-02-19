病毒在港再夺一命惟警务处长与曾志伟等仍口沫横飞唱K

武汉爆发的新病毒在香港再夺一命。专门收容新肺炎病人的玛嘉烈医院19日早上发布消息指，一名70岁的独居男子在感染病毒后病情一直危殆超过10天，延至今早不治。但在此同时，警务处长“一哥”邓炳强和一众老牌明星和歌星在具乐部聚餐唱卡拉OK的视频在网上疯传，惹人诟病之处是他们不但没有对个人卫生稍作检点，只见邓炳强和曾志伟等人勾肩搭背口沫横飞在场卡拉OK，有与会女士还公然违反香港法律，在香港所谓最高执法官员眼底下，施施然取出香烟吞云吐雾起来，网民对此大加鞭挞。

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玛嘉烈医院19日早上表示，一名70岁有长期病患在葵涌区独居的男子，早上不治病逝。他是武汉新病毒自从1月上旬在港爆发后所夺去的第二条人命。医院发言人指，该男子的情况在过去10日来属于危殆，在今早急转直下不治。他病发前曾前往中国大陆。



今年2月4日，医管局表示，香港第13宗个案、一名39岁确诊男病人在当日病重离世，成为香港第一名感染新型冠状病毒而不治的病人。该男子居住在红磡黄埔花园。



医院发言人表示，有关今天（19日）这宗个案的详细情况，医管局和卫生局将在下午召开记者会再作进一步说明。据了解，病人是在19日早上7时不治，但死因仍有待调查。早前的消息披露，死者在葵涌石梨贝的公屋独居，据悉他患有糖尿病和肝病。



在此同时，香港执法“一哥”邓炳强与一众老牌艺人唱歌聚餐的视频在网上疯传，但却被网民批评为社会大众立下一个非常坏的榜样，他们不但不理会政府少出门少聚餐的劝告，而且吃饭夹菜也没有公筷，邓炳强状甚兴奋与曾志伟勾肩搭背，两人几乎面对面嘴对嘴但却没有戴上口罩，有一名出席聚会的女士还漠视香港法律，在室内竟然抽起香烟，旁若无人。



邓炳强事后解释称，当晚是警察足球队与艺人足球队比赛之后的余兴节目，又说警方经常都与各界进行社交活动。



然而网民对邓炳强的解释却拒绝“收货”，甚至连大陆网民都好奇他们在如此关头，竟胆识过人，纷纷留言：“现在真的不要再聚集了”、“啥时间的，没戴口罩，特殊时间要注意”、“我的天还聚会”、“我上IG看到香港人基本都照样聚会，有些人还没戴口罩”。



而网民亦细心为这次“无罩宴”列出多宗罪：当中包括身为警务处处长的邓炳强，却自称要向成龙、方中信学做警察，又指自己和众艺人是老友，只要对方畀手指公，警队“赴汤蹈火，在所不辞”似有失言之误。



其次，片中见到有人在室内吞云吐雾狂煲烟，但根据本港法例第371章《吸烟（公众衞生）条例》列明，任何食肆及室内地方均禁止吸烟。邓炳强身为警务处处长，有纵容违法之嫌。

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