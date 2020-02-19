蓬佩奥谴责中国驱逐《华尔街日报》三名驻京记者 呼吁中国尊重新闻自由

中国周三宣布，吊销美国《华尔街日报》3名驻京记者证件，包括分社副社长在内的3名驻京记者并被勒令5天内离开中国，以报复 该报相关疫情评论中方认为带有“种族歧视色彩”标题。美国国务卿蓬佩奥随后谴责北京作法，强调正确回应方式不该是箝制言论，而是提出反对论点。

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武汉肺炎疫情在全球扩散之际，《华尔街日报》3日以“中国是真正的东亚病夫”为标题，针对新冠病毒疫情刊登评论文章，引发中国不满。 中国外交部发言人耿爽19日在例行记者会上表示，对于发表种族歧视言论、恶意抹黑攻击中国的媒体，中国人民不欢迎。



中国宣布，吊销美国《华尔街日报》3名驻京记者证件，包括分社副社长在内的3名驻京记者并被勒令5天内离开中国，《华尔街日报》报导指，这是中国政府首次在“后毛泽东时代”驱逐来自同一家国际媒体机构的多名记者。



美国国务卿蓬佩奥随后发表声明，谴责北京驱逐华尔街日报记者的行径，呼吁中国“尊重新闻自由”。蓬佩奥强调，任何成熟、负责任的国家都了解，自由媒体有权报导事实并表达意见。



蓬佩奥表示，正确回应方式应是提出反对论点，而非箝制言论。他指出：“美国希望中国人民与美国人民一样，都能获取正确资讯及享有言论自由。”



负责发行《华尔街日报》的道琼斯集团总干事勒维斯（William Lewis)向法新社表示，“我们并不是要用这样的标题进行攻击，但这引起政府的担忧和愤怒，我们对此感到遗憾。”

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