马克龙指9月开学终结中小学外国母语课程 为打击伊斯兰分裂主义

法国总统马克龙18日宣布，今年九月开学复业后，将终结法国中小学公立学校里的外国人母语教学及母国文化的教学授课。

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为了打击《伊斯兰分裂主义》，法国总统马克龙18日宣布，今年九月开学复业后，将终结法国中小学公立学校里的外国人母语教学及母国文化的课程。

这项简称为ELCO的母语教学措施，主要针对那些与他们的祖国隔离的孩子能够与其母国有联系，但这一直不断遭到批评，并被怀疑涉及传教行径。

根据观察家预测，这项措施开始后，在巴黎，那些私立穆斯林中小学，将会被《加强监控》。巴黎总共有75间不再政府合同内的私立学校，有8000名孩童。另一些观察家也认为，将会目光聚焦在家庭里的这方面的教导；这涉及了三万名的年轻学子们。

法国自1970年起，与世界上9个国家在签署双边国家条约框架下进行这项中小学母语教学课程。起初，是为了那些因依亲而来到法国的外国小孩，为了让他们能保持与其母国能够连上关系，好让他们能容易返回自己的母国。但阶级中小学的辩论认识清楚知道这种不到20年的母语教育，被怀疑宣扬伊斯兰宗教教育，而且批评教学内容，以及他们从母语国家所征召来的老师身份背景令人质疑。

马克龙说他对于这种老师可以没有受到一点管制，很不自在，这非常不正常。

所以今年九月开学后，法国政府将开始实施终结这项外国母语教学。

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