北京法餐老板娘谈中国应对疫情

当前的新冠病毒肺炎疫情不仅对湖北省造成巨大压力，而且对全中国的经济和中国人的生活都带来巨大影响。由于缺乏人手，许多餐馆依然未能开业，对此，北京使馆区里一家法国餐厅老板娘依然态度乐观。

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来自北京的消息显示，在量体温 ̖ 戴口罩暂时成为中国首都民众生活一部分之际，已有2000多名患者病亡的新冠肺炎疫情继续瘫痪中国经济，众多企业和商铺依然未能开张。尽管，北京目前并没有出现疫情高峰，但当局仍然呼吁2200多万城市居民呆在家中。这对中小企业造成重创。就此，在中国首都使馆区里一家以经营法国餐而知名的西式餐厅老板娘Nadia在本台法广RFI前常驻北京法语记者Heike SCHMIDT采访时表示，许多企业的雇员仍然未能复工。

中国首都北京的人们面对新冠病毒威胁在做防疫工作。 A worker moves medical waste at a hospital in Beijing treating coronavirus patients © AFP 法新社

Nadia说：“只有大约12%的餐馆可能开业。一些餐馆不能开张的原因是由于中国员工无法离开他们的居所。乡间的客车或火车等交通工具实际上仍未正常运营，他们无法离开乡下。这给许多餐馆带来员工问题。还有，中国人不能离开住所，人们呆在家中。人们害怕出门。我们至少损失了75%的客人。在使馆区，知名品牌比如大众汽车 ̖ 标致雪铁龙集团 ̖ 空中客车等也不能经营。所有的办公场所都只是恢复了5%到10%。由于蔬菜的（供应）问题，我们调整了菜单。土豆 ̖萝卜和卷心菜等蔬菜布满了柜台，但鳄梨 ̖ 芒果等来自远方的进口水果，我们没有收到，这有些棘手。希望情况逐步好转。现在需要耐心。我比较乐观。希望逐步平静，然后重新启动。 中国行政当局不能这样停摆数月之久。”

以上是本台法广法语记者对在北京使馆区里经营一家法国餐厅的老板娘采访录音片段。

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