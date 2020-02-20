专家警告新冠病毒不同于非典可能长存人间

正在肆虐的新冠病毒已在中国造成2117人死亡，湖北一省就已超过两千，达2029例。中国工程院副院长，呼吸与危重症医学专家王辰周三表示，新冠病毒有可能转成慢性，像流感一样长期存在，要做好应对准备。

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王辰时在19日接受中国央视“新闻1+1”连线专访时做以上表示。针对记者就SARS(非典)突然消失，新冠病毒是否会长期存在的问题，王辰认为SARS 传播性和致命性都很强，这种两者兼备的病毒，是不容易存活及在人间持续传播，把宿主杀死了，它也就不在了。



SARS 2002年爆发于广东顺德，前后总共一年零八个月时间，在全球造成774人丧生。



王辰认为，新冠病毒有可能转成像流感一样，慢性的、在人间长期存在的病。要做好应对准备。要从流行病学上对它的流行规律、从病毒学上对它的生物学规律、从临床上防诊治方面相对的措施、在生产生活中的一些防范措施，我们都要针对这个疾病，这个病源的特点，做出相应的安排。



这位科学家认为，要真正 地防控新冠病毒，最强有力的生产力一定来自科学研究、对于科学规律的认识和科学方法的发明发现。



新冠状病毒爆发至今，已夺取两千多条人命，湖北一省就达到2029例。目前尚未找到病毒起源与宿主，如果说不少科学家倾向于蝙蝠最有可能是新型冠状病毒的天然宿主，对于中间宿主尚无定论。



另外，世界卫生组织周三表示，新冠病毒在中国已造成2000余人死亡，应对疫情所需经费超过6亿美元，国际捐助反应不佳，世卫组织请求会员国捐助支持。

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