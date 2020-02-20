中国新算法下确诊“减少”《外交政策》质疑玩弄数字

湖北省卫健委公布，武汉肺炎疫情全省周三再添349宗死亡个案，累计死亡人数达2029人。然而，武汉市有615宗，却大大多于湖北全省的数字。原来中国再次调整统计标准，以致其他城市确诊数字减少，官方就将各市确诊个案“加减”后，得出349这个字。

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原本湖北省数字应将各市增加个案加起来计算，但今天官方公布的数字更改统计标准，竟以各市的“相差数”来计算，将有新增个案的武汉市、随州市、襄阳市、十堰市、仙桃市的数字总和，减去孝感市、黄冈市、荆州市、鄂州市等10个城市的“核减数”，结果就出现了全省确诊数字细于武汉市的不正常情况。



外交政策杂志网上文章指出，这可以被中共宣传机器解释为领袖习近平所号召的人民抗疫战争，已经露出凯旋的曙光，因为根据官方的数字，疫情风眼湖北省以外的省份，新确诊数字已连续超过10天下跌，而湖北也跌至每天少于2000例。但外交杂志质疑：“中国的官方数字到底有多可靠？”



根据湖北省卫健委释出的最新数据，周三只增加349宗确诊病例，比之前一天新增1693宗病例大幅减少，亦是1月29日以来，新增确诊病例首次低于1000宗。目前湖北省累计确诊病例6.22031万宗，武汉市占4.5027万宗。至于新增出院人数1209人，全省累计出院人数1.0337万人。



外交杂志指出，中共插手的政治因素是不能排除的因素。其中一个值得怀疑的地方，是新确诊病例下跌趋势的持续性。上星期四中国的数字才突然冒升，原因是湖北的计算标准有所改动，将1.5万宗“怀疑”个案拨归“确诊”个案。当时正好是湖北的第一把手省委书记被免职，道理或许是习近平的亲信应勇上任前，先把最坏的事情推给前朝。



在同一时间，中央政府（习近平批评有些省份防疫措施过分窒碍经济发展）又要求各地尽快复岗复工，这不啻造成政策矛盾。地方官员恐怕不能控制疫情而成为代罪羔羊，将抗疫置于经济之上，不过来自浙江和广东的消息显示，社区隔离政策已经开始松绑，在政府设立的监察系统下，部分之前受到严密隔离的地区人民，现在已可以离开家居外出。



外交杂志指出，新确诊数字下跌或许是个好消息，但也可能是统计上玩弄数字的艺术，在湖北省以外地区，很多地方的测试工具严重短缺，有些省份仍然未采用湖北目前广泛使用的“对症诊断”方法。此外，测试的对象又只限于针对来自湖北的人，而非对付人传人的可能性，数字的下跌因此亦不足为奇。有报导指出，中国的医生披露有其他医院的病人接受隔离和治疗，但却未被计算在确诊数字之中。



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