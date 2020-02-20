中国各地的新冠病毒肺炎疫情渐缓，多地管制略有松绑。法新社援引中国卫健委周四称，中国新增确诊个案总数连续16天下降。中国官方称，至今共有29名外国公民在中国确诊受感染,其中两人死亡，9人仍在接受隔离治疗。中国武汉肺炎新例持续减少，世卫称不能掉以轻心。

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据报道，经过近一个月的防疫措施，中国新冠病毒疫情近期逐渐趋缓，湖北省以外地区的每日新增确诊人数，已经连续16天下降， 同时，包括吉林、宁夏和海南等省也2天以上没有新增确诊病例。各地原有的管制措施略有松绑，开始鼓励企业复工。



法新社援引中国官方统计，最近24小时内，中国新冠病毒肺炎导致114人死亡，使中国（除港澳外）新冠肺炎死亡总数达到2118人，新冠病毒感染确诊个案累计增至约7万4500宗，疑似个案4900多宗，康复出院增至1万6400多人。



中国国家卫健委表示，新增确诊个案总数连续16天下降，除了湖北省外，其他省份新增确诊个案都在10宗以下或无新增确诊个案。全国新增康复个案连续两天超过新增确诊个案，显示医疗救治效果明显，救治压力正逐步减轻。湖北和武汉疫情出现了积极变化， 武汉周边地区从过去的爆发式增长已趋缓，下降趋势应该不会改变，但疫情仍然十分严峻，救治任务还十分艰巨。



中央指导组并称，至今有29名外国公民在中国确诊受感染，其中湖北占10宗. 在这些个案中有两人死亡，9人仍在接受隔离治疗， 18人康复出院。中方已向有关国家驻华使领馆通报。



世界卫生组织秘书长谭德塞周四表示，中国新冠肺炎新增确诊个案持续减少令人鼓舞，但他警告在其他国家仍可能蔓延。 谭德塞在日内瓦的记者会上说：“趋势令人鼓舞，但不容掉以轻心。”他指出，至今有其他25个国家向世卫通报1076个病例，包括最新通报已有5人感染的伊朗。 谭德塞表示，与中国境内将近7万5000例相较，这个数字非常低，但“可能不会维持很久”。



虽然中国疫情控制显现乐观，但韩国日本则情况堪忧。 世界卫生组织发言人贾萨列维克（Tarik Jasarevic）周四表示，韩国中部大邱市一带发生新冠病毒“群聚”感染，世卫正与韩国保持密切联系。 韩国周三通报新冠病毒肺炎新增感染病例，其中14人与大邱市数起教堂礼拜疫情有关。当局称这是“超级传播事件”。 贾萨列维克表示：世卫不会以“超级传播”作w术语。然而，可能发生大量感染者来自同一源头的传播事件。这可能因一连串环境及流行病学原因而发生。

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