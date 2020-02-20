德国哈瑙枪击案：马克龙称支持默克尔反种族主义斗争

德国法兰克福附近哈瑙市疑似极右派分子制造的“带有仇外动机”枪击案造成9人丧生，其中包括5名土耳其人。德国公布枪击案枪手身分，默克尔谴责种族主义。欧盟领导人对此感到“震惊”，法国总统马克龙表示支持默克尔及其反种族主义斗争。

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德国法兰克福附近城市哈瑙周三晚在1间水烟馆和1间咖啡馆发生两起枪击案，造成9人丧生。德国当局周四表示，从“恐怖攻击”角度侦办这一“带有仇外动机”的枪击案。警方周四一早对43岁凶嫌托比亚斯（Tobias R.）的住所进行搜查，发现托比亚斯和他72岁母亲的遗体。



当地媒体报导，托比亚斯是德国公民，在遗书中表达极右派主张。据警方调查称，在托比亚斯家中找到的遗书和视频，里面有“仇外及仇视非白种人”倾向。 德国总理默克尔谴责“种族主义流毒”，并将周三晚的枪击案与20年来在德国发生的极右翼攻击事件联系起来。



据德国检察官称，死者中包括多名外国人，年龄从21岁到44岁。而土耳其总统埃尔多安则表示，在遇害的9人中5名土耳其人，他希望德国当局恪尽职责侦办这起“恐怖攻击”，并强调安卡拉将密切关注侦办进度。



法国总统马克龙周四表示，在这场维护民主价值理念之战中“站在默克尔一边”，坚决反对种族主义。马克龙周四抵达布鲁塞尔，出席欧盟峰会。他表示，坚决支持默克尔大力提倡的打击种族主义及“仇恨排外”的斗争。



另外，欧盟执行委员会主席和欧洲理事会主席也都对在德国发生的枪击案表达震惊。 曾在德国政府担任部长的欧盟执委会主席冯德莱恩在推特写道：“昨夜在哈瑙发生的悲剧令我深感震惊。我此时与受害者亲友同在，并向他们致以最诚挚的安慰”。



欧洲理事会主席米歇尔及欧洲议会议长萨索里也都发表推文向被害者亲友致意。米歇尔写道：“无谓的生命损失都是悲剧，无论发 生在哪里”；萨索里则在推文表示：“德国城市哈瑙发生的枪击案令我震惊，并深感哀痛。我们将团结一致对抗任何形式的仇恨与暴力。”



德国哈瑙枪击事件发生在欧盟即将在布鲁塞尔召开重要峰会前夕。包括德国总理默克尔在内的各欧盟国家领导人将在峰会上为欧盟未来7年预算展开讨论。

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