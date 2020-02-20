新冠疫情 中国澳门赌场率先复业

面对新型冠病毒疫情的持续，中国澳门特别行政区一马当先，为保经济做努力，大部分赌场恢复营业。

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澳门特区里的一名葡萄牙记者Terra在接受本台法广RFI葡萄牙组记者采访时介绍说：“赌场将能够重新开业，为此，享有30天的时间。在15天前停业时，有41家赌场运营，现在已有29家重新开门。但仅提供有限的服务，比如只有大约一半的赌桌。赌场开门了，但还没有完全恢复营业。另外12家赌场申请延长休业时间，可能应该在一个月内重新开门。届时顾客肯定不多，因为新冠病毒造成来澳门的游客大幅减少。大陆民众通常是主要赌客来源。大家知道，大多数人将不能来这里，因为中国官方不签发可以到澳门旅游的通行证。当然，将会有的，但和往常无法相比。”

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澳门采取防疫措施 赌场为复业做努力

澳门赌场重新张开后，赌客和庄家在赌桌上都得戴着口罩。此外，相关卫生安全措施还包括测量体温，通报员工与顾客的健康状况等等。

路透社报导介绍说，澳门有超过八成收入来自赌场，但目前赌客寥寥无几。各大赌场表示，为了保住员工病履行合约义务，目前每天亏损150万至260万美元。

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存档图片：“赌城”澳门全景 Image d'archive: Vue générale de Macao et de ses casinos. © REUTERS/Bobby Yip 路透社图片

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