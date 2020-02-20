新冠病毒首次在伊朗造成两人死亡

伊朗两名被诊断感染了新冠病毒的老年人死亡，这是伊朗境内发现的首波新冠病例，也是中东地区首批已知死于新冠病毒的患者。法新社引述伊朗地方官方媒体周三报道，这两名患者此前在新冠病毒检测中呈现阳性，随后均死于呼吸系统疾病。

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新冠疫情爆发以来，已造成两千多人丧生，包括在中国大陆以外的八个国家：一名在法国、两名在香港、另外两名在伊朗，还有日本、菲律宾和台湾各有一人。



伊朗卫生部发言人贾努什-贾汉普尔（Kianush Jahanpur）指出：两名在检测中呈阳性的伊朗病人在医院接受强化治疗时，因“年老和免疫系统缺陷”而死亡。据伊朗青年记者俱乐部报道，两名死者均为居住在距德黑兰150多公里处的库姆省一个小城的伊朗公民。他们生前没有到访过其他国家，甚至没有离开过库姆省。其中一名是退伍军人，曾是巴格达在伊拉克与伊朗战争期间（1980-1988）使用化学武器的受害者。目前，库姆省以外，没有发现新的病例。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道指出：伊朗卫生部发言人贾努什·贾汉普尔表示，过去两天内，库姆省境内发现了一些新冠病毒的疑似病例，后续测试正在进行中，一旦完成检测，将向公众公布检测结果。库姆省目前已部署医疗队，并对疑似感染者进行了隔离。当地一名官员表示：新冠病毒的传播已得到良好控制，希望民众不要恐慌。



法新社报道说：新冠疫情在中国已造成74000人感染，并在全球30多个国家引发900多人受到传染。在整个中东地区，除了伊朗外，目前只有阿联酋在一月份发现新冠肺炎确诊病例。

伊朗医药界人士向法新社表示：尽管从理论而言，药品并不在美国对伊朗实施制裁的范围内，但是受制裁影响，伊朗的卫生和制药业遭遇严重打击，导致进口药品困难重重，造成严重短缺，迫使当局下达药品限购令。

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