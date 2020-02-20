柏林电影节开幕： 无大陆影片参与逐熊

周四傍晚，柏林电影节拉开序幕。由菲利浦·法拉多执导的加拿大与爱尔兰合拍片《当我成为塞林格》成为本届电影节开幕片。

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今年是柏林电影节成立70周年。随着原电影节主席科斯里克的谢幕和新一届双领导即荷兰人里森贝克（Mariette Rissenbeck）和意大利人卡特里安（Carlo Chatrian）的上台，新一届电影节将具有什么风格便成为各界关注的焦点。

作为柏林电影节的常客，中国大陆电影多年来在柏林都有较为突出的亮相。但在柏林电影节70周岁生日上，却没有大陆电影打入最重要的竞赛单元，出乎专业电影人的意料。唯一进入竞赛单元的华语元素影片是台湾导演蔡明亮的剧情片《日子》。电影节向德国之声透露说，一些中国大陆影片未能及时完成制作，是竞赛单元缺乏大陆影片的原因之一。

正因如此，贾樟柯导演的纪录片《一直游到海水变蓝》入围特别展映单元，就将受到高度关注。他还带来了他的处女作《小武》的修复版。

不过，电影节还是为华语电影导演准备了特别的亮相舞台。电影节为70周岁生日特别推出的传承单元（On Transmission）里，组委会邀请了七个世界知名导演自主选择嘉宾举行对话。贾樟柯将和《过韶关》的导演霍猛展开对话，而华人导演李安则选择了和日本导演是枝裕和进行对话。这些活动都将成为电影节的亮点。

今年有18部影片入围竞赛单元，争夺金熊奖和银熊奖。影星德普、布兰切特等都将为电影节增添星光。N-TV电视台报道说，虽然电影节有了新领导，但今年的柏林电影节不会出现大的改革，并继续保持政治电影节的传统。今年的竞赛单元关注的是人性阴暗的一面，其中包括个人的恐惧以及对世界现状的忧虑。

柏林电影节和法国戛纳电影节、意大利威尼斯电影节并称欧洲三大电影节。今年的柏林电影节将在2月20日到3月1日举行。



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