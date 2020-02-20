柳叶刀杂志发文悼念李文亮医生

权威医学杂志《柳叶刀》２月１８日发文悼念武汉眼科医生李文亮，介绍他的生平和遭遇，并引述专家说，“世界上最重要的预警系统之一，是医生或护士意识到正在出现某种新疾病，然后发出警报。”

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柳叶刀的悼念文章表示，曾预警新冠病毒（Covid-19）爆发的眼科医生李文亮，1986年10月12日生于中国辽宁北镇，他在武汉感染新冠病毒后，于2020年2月7日病逝，享年33岁。



李文亮在武汉工作，去年12月30日，他在同学群，以私人信息，警告可能爆发一种症状很像萨斯的传染病，并建议大家注意防护。几天后，他被武汉警方传讯，并签署了一个承认自己造谣，扰乱公共秩序的文件。



而实际上，李文亮医生是武汉最初对新冠病毒发出警讯的人之一。现在新冠病毒已扩散到25个国家。

李文亮医生签署了承认自己造谣的文件后，返回工作，自己也感染了新冠病毒。他的死，引爆中国网络的不满情绪。网民对李文亮和其他一线工作的医生表示敬意，批评武汉公安和卫生当局最初对李文亮医生的警告的反应。



李文亮医生在病逝前曾向纽约时报表示，如果当局负责人提早发布疫情消息，他想情况会好很多。他表示，当局应该更加开放和透明。



柳叶刀杂志介绍说，李文亮在武汉大学学习临床医学，毕业后到中国东南部港口城市厦门工作。他于2014年在武汉市中心医院担任眼科医生。而该医院是爆发新冠病毒COVID-19的主要医疗机构之一。



柳叶刀杂志引述约翰-霍普金斯大学彭博学院卫生安全中心主任汤姆-英格莱斯比说：“世界上最重要的预警系统之一，是医生或护士意识到正在出现某种新疾病，然后发出警报。”



在武汉一线工作的北医三院院长乔杰院士向柳叶刀杂志表示，他为所有抗击这种新崛起病毒而死去的医生哀悼，特别是李文亮医生，他最早通告疫情，并在一线献出了自己年轻的生命。

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