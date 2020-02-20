法国小伙子被困湖北小村庄一个月 祝他能赶上法国最后一班撤侨飞机！

法国派出的最后一家武汉撤侨飞机预计将载着三十多名法国人在周四晚上起飞。本台法语部记者联系到了其中的一个小伙子，这个34岁的法国小伙子名叫尼古拉·朱热（Nicolas Juge），他妻子的老家在湖北乡下，他因春节到妻子的老家结婚而被困在湖北的一个小村庄里一个月。 在尼古拉和妻子到达三天后，整个湖北省都被隔离了，尼古拉因而被困在一个到处是路障的小村庄里。生活是艰苦的，但是至少在他所在的小村庄里，人们都相互帮助。

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尼古拉说：“超市被抢空了，里面几乎啥都没有，所有的水果都是烂的，已经有三个多星期都没有补货了。大家都相互帮助，每个家庭都会准备一道他们擅长作的拿手菜，然后我们相互交换菜肴。”

对尼古拉来说，本周末就有望返回法国，法国派出的最后一家武汉撤侨飞机预计周四晚上起飞。但是对于尼古拉和他的妻子，要穿越交通瘫痪的湖北乡下到达武汉才能坐上飞机，这段路也很不容易。

尼古拉说：“前往武汉的路途将很漫长。这里距武汉只有130公里，但我认为，这段路将需要我们4个多小时，因为每经过一个村庄，都必须出示通行证。我觉得，每次他们都会检查我们的体温的，现在我很紧张，我的体温是38度，希望它会下降。如果我不能上飞机的话，我会感到非常恶心的。不过我想体温会下降的。”

祝尼古拉好运气，祝他能够赶上法国的最后一班撤侨飞机！

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