海航集团将被政府接管分拆 股票蹿升

海航集团在新冠病毒冲击下财务难以为继，政府计划接管并分拆出售。这个消息导致海航集团旗下一些上市公司的股票蹿升，周四在上海和深圳触顶10%。

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彭博周三援引知情人士称，海航集团总部所在地海南省政府，正就接管该集团进行谈判。海航集团直接控制或持有多家中国本土航空公司的股份，包括旗舰企业海南航空。海航集团没有立即回复路透记者通过电子邮件要求对上述消息置评的请求。

法新社说，海航总部所在地海南省政府计划将海航的航空资产分拆出售。接盘企业可能包括国航，南航，东航。但是今天《中国经营报》（China Business Journal）引述海航集团一位匿名高管否认了上述消息。



海南省政府计划接管分拆海航的消息导致海航多个子公司的股票飞升：“海南航空”（Hainan Airlines）在上海一天之内飙升10%，触顶。海南另一上市公司“海航创新 ”（HNA Innovation）在深圳也飙到同样水平。



据路透社介绍，中国政府计划接管“海航集团”并出售其航空资产，是因为新冠病毒疫情打击了该公司履行财务责任的能力。之前海航的财务情况就不好。去年12月，海航公司董事长陈峰表示，公司面临现金流短缺，被迫推迟了2019年的部分工资支付...。



法新社说，海航集团曾以在海外大举投资并购而显得突出。海航集团的并购项目包括德意志银行和希尔顿酒店集团。但是这个企业由于过分负债，已陷入困境多年。2017年底，彭博社评估海航集团的总债务高达一万亿元。“海航集团大老板王健2018年在法国意外身亡”。



两年前，海航集团受到中国政府和其他海外监管机构的审查，北京强迫海航出售一大部分海外资产，以减少企业的负债。海航随后将关注点转向航空和旅游等核心业务。



一个月来，在新冠病毒疫情冲击下，中国经济明显放慢，特别是观光旅游和运输业受到重创，而这两个行业正是海南集团的业务核心。在此之前，海航的子公司香港航空Hongkong Airlines因去年反送中运动冲击，已在本月初宣布裁员数百人。

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