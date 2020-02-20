谁最初隐瞒了武汉疫情 中国外交官巧舌如簧

武汉疫情还在肆虐，北京全力以赴开动了宣传机器。一则肯定中国政府应对疫情的微信对话，经人民网等官方网站转载，又变成“抖音”短片，里面是“他”和移民欧洲的朋友聊天，朋友说：“当前国内的情况，如果放在欧洲国家，早就崩溃了”，崩溃了？这是给国内没出过国的人民说的？信不信由你。

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中国的外交官应该熟知世界？他们怎么说？这次应对武汉疫情，国内国外关心的一个重大问题，几乎一致，那就是北京为什么迟迟按兵不动，原先舆论猜测习近平到底知情不知情，现在习近平表示早知道，但是，既然早知道，为什么迟迟按兵不动？让疫情泛滥至全中国，泛滥到全世界。让外界舆论怀疑当局隐瞒疫情的一个重大依据是李文亮医生事件。



李文亮医生一死，全世界同步知道李文亮的事迹，知道他是“吹哨人”，他要把疫情可怖的信息告诉周围的人，但遭到警方打压。外面的人其实往往比国内的人了解到信息很多，外媒记者仍然去参加中国外交部的例会，希望听到来自中国官方的解释，让外界更容易理解中国的解说，或增强说服力。但是中国外交部的表现或者外交官的表现不尽人意。你问中国政府有责任吗，他推说地方政府，你问那一级地方政府，他支支吾吾，你说中国应对防控承担多大责任，他王顾左右而言他，有一次记者问武汉疫情，外交部发言人华春莹拿美国流感也死人说事。



这一轮替北京辩护，打先锋的是中国外长王毅，中国驻美大使崔天凯，中国驻英大使刘晓明，中国驻加拿大大使丛培武，主动地纷纷地接受西方媒体采访。但是，当局隐瞒疫情、控制信息的问题，在中国几乎家喻户晓，12月底出来在朋友圈透露疫情的李文亮医生为此遭到警方审问，训诫，被迫画押认错，李文亮感染新冠病毒不幸丧生，在中国舆情汹涌，质问当局为何打压信息拖延实际，许多人认定言论不自由是疫情祸害如此之大的根本原因。



且看大使们如何说，英国广播公司记者马尔就李文亮之死单刀直入，问中国驻英大使刘晓明，“你是否认为中国政府在这件事上做得不对？”



刘晓明称：“我要纠正你的说法，不是中国政府，是地方政府相关部门”，刘晓明被逼急了，至少供出了“地方政府”，他还说北京已派出调查组赴武汉就李文亮事件展开调查。有这件事，当时舆情汹涌，中国国家监察委员会派出调查组，但是自那以后，没有了下文。



刘大使下面这几句话，就有点勉为其难，“我们非常开放，我们分享了所有的信息，包括治疗情况，病例情况，同时我们也欢迎国际合作”。美国专家早就提出前来武汉调查，了解情况，北京为什么迟迟不答应，世界卫生组织的专家代表团终于去了中国，奇怪的是，就是绕开疫情爆发中心武汉，这又是为什么？



马尔继续追问：“疫情最初爆发时，就有人说中国政府试图隐瞒，他们对中国政府释放的种种信息表示高度怀疑”，那么，中共是否意识到是做出改变的时候了？刘晓明坚定不移，“我们没有任何隐瞒……”



李文亮医生的遭遇，再好不过地说明了刘晓明大使答非所问，如果不隐瞒，不错过整整二十天，武汉疫情何以失控到如此地步，何以那么多中国人送命？



李医生死后，中国社交网络像冲垮的大堤，在二十四小时内冲破审查大墙，毫无掩饰地表达了人民对政府掩盖信息，中国制度缺乏公开透明的愤怒。美国全国公共广播电台早间新闻节目主持人英斯基普就此提问中国驻美大使崔天凯，崔天凯“很聪明”，他回避哪一级中国政府犯了错误的问题，而是要奋力说明李文亮是一位共产党员，是体制内的好代表。不过说着说着，又三句话暴露了老本行，“我们是信奉公开透明的，但公开透明并不意味着人们可以在任何情况下随心所欲发表言论”。



节目主持人直接开刀，质疑中国政府是否失信于民，崔天凯显得宽宏大量：有时某一级政府可能会犯错，这是可能的，在世界各国都很正常。但不能就此说整个中国政府错了，这不符合事实。



有人形容中国外长王毅从来“一条道走到黑”，死不认错，当路透社记者委婉地询问中方已开始是否对疫情形势判断和了解不是很完整，而之前中国国内已经有人更早地发出了预警，王毅称：“中国政府发现病例后，在第一时间采取措施，并向世卫组织作了通报。同时经过认真评估，在很短时间内确定这是新型病毒疫情，迅速建立起覆盖全国的联防联控机制。我们这次采取的措施非常及时，动作非常迅速。这也是世卫组织总干事到中国考察后得出的结论”。



武汉早在12月就发现疫情严重，根据武汉市长周先旺的表述，以及疾控中心专家的佐证，疫情早在12月就上报中央了，中国政府一点也不像王毅所说的在“第一时间采取措施”，更非“我们这次采取的措施非常及时，动作非常迅速”。为什么习近平迟至1月20日才做出批示，22日才要求武汉采取封城？



这个世界多了自媒体、社交网络、武汉生活的人把自己的苦难，通过视频、文字、照片告诉外面的人们。如果听信官媒，如果听信外交官巧舌如簧，世界至今还蒙在鼓里。有分析认为，中国的外交官们不容易，习近平要求他们绝对忠诚，替破绽百出的习近平辩护，使出浑身解数很不容易，但还是要辩护，习近平掌握着他们的命运。



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