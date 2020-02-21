世卫国际专家组22日前往武汉了解疫情

世界卫生组织总干事谭德塞周五宣布，正在中国考察的国际专家联合小组周六将前往武汉，在疫情爆发中心展开工作，增进了解病毒与疾病的严重性。

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谭德塞周五在日内瓦举行的记者会上宣布，由世卫率领的国际专家小组，过去数天已赴北京、四川和广东，周六将前往武汉，在这波疫情爆发的中心增进对病毒了解。



中国武汉市自2019年12月起爆发新型冠状病毒肺炎，并扩散中国各省及世界各国，谭德塞一月底前往北京跟中国达成共识，由世卫组织派出国际专家联合小组前往中国后受到高度关注，从专家人员组成到考察地点都成为新闻焦点，其间美国曾多次对中国拒绝美方专家表达不满。



谭德塞在2月14日公布，专家小组由共12名国际卫生及世卫专家组成，中方也会派出相关人员。团队重点是关注病毒的传播方式、疾病严重程度、了解应对措施的影响，以指导全球应对工作。 世卫当时不愿对专家国籍别等细节进一步说明，直到19日说明成员由来自美国、日本、 韩国、新加坡、德国、俄罗斯等来自流行病学、病毒学、临床管理、疫情控制和公共卫生领域等专家组成。



此外，世卫第一时间也仅公布专家团会前往北京、广东和四川，因行程中没有重灾区湖北省及武汉，引发外界正反意见，有人质疑不到武汉如何了解疫情真相，显示中国试图隐瞒疫情真相，但另一方面也有人认为湖北正处抗疫关键时刻，哪有余力接待世卫专家团。



谭德塞周五宣布专家小组将前往武汉，外界将关注世卫能否有掌握更多第一手资讯，让国际更了解病毒传播、疾病严重程度。 谭德塞并表示，尽管湖北省的病例数持续下降，但世卫组织对山东省病例数的增加感到担忧。他表示，正在寻求更多相关信息。

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