世卫警告 遏止新冠肺炎疫情机会之窗正在缩小

世界卫生组织周五警告，遏止新冠病毒肺炎疫情爆发的“机会之窗”正在缩小，法新社称，世卫组织首次表示担心“与中国没有明显关联的病例激增”。谭德塞强调，新型肺炎疫情仍可能向任何方向发展。

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法新社消息，新冠病毒肺炎在中国以外确诊病例激增：以色列和黎巴嫩分别出现首宗新型肺炎确诊个案；伊朗卫生部公布，新增13宗新型肺炎确诊病例，其中2人死亡，累计有18宗确诊个案，4人死亡；另外加拿大卑诗省新增一宗新型肺炎确诊个案，在韩国出现第2起新冠肺炎死亡病例，韩国确诊病例已超过200人。



据最新消息称，意大利北部9座城市宣布关闭学校，酒吧等公共场所，意大利新增16宗新冠肺炎感染病例。



世卫总干事谭德塞周五在日内瓦发出警告说，全球范围控制病毒的“机会窗口”正在收窄，必须在窗口完全关上之前尽快采取行动。他抱怨控制病毒缺乏足够的国际金援。



谭德塞说，在中国以外，现在有26个国家报告有1152例病例，8例死亡病例。他指出，尽管中国境外的病例总数仍然相对较少，但世卫组织关注的是没有明确流行病学联系的病例数量，例如到中国的旅行史或与确诊病例有过接触。



谭德塞表示，除了钻石公主号游轮之外，韩国是目前除中国以外出现病例最多的国家。世卫组织正与该国政府密切合作，以充分了解导致病例增加的传播动态。他表示，世卫组织还对伊朗的病例增加感到关切，仅在过去两天里，该国就报告出现18例病例和4例死亡病例。世卫组织向提供了检测包，并将继续提供进一步支持。



谭德塞表示，世卫组织仍然担心2019冠状病毒疫情有可能在卫生系统薄弱的国家传播。他周六将在非洲联盟和非洲疾病控制和预防中心联合举行的非洲卫生部长紧急会议上发表讲话。



法新社援引世卫传染病风险管理部主任布里昂表示，“我们担心疫情出现演变。不仅（中国以外）感染病例逐步增加，而且在不同的地方传染模式也有所不同”。



谭德塞则表示，目前新型肺炎疫情仍可能向任何方向发展。各国须要为任何可能发生的情况做好准备。

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