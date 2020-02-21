中共政治局会议强调习近平亲自指挥 已取得阶段性成效 拐点还没来到

在屡遭批评贻误时机不作为之后，中共总书记习近平动作频频，至少常委会政治局会不断，似乎是在回应他的一段讲话：“从年初一到现在，疫情防控是我最关注的问题，不断做出口头指示和批示”。详情请听安德烈介绍：

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19日召开中共政治局常委会研究新冠肺炎疫情防控会议之后，21日政治局再研究同一议题，不过，这次会议给人一个明显的感觉似乎与『求是』杂志日前公布的习近平2月3日那次常委会的讲话有点遥相呼应。公布那次讲话似在回应舆情的指责，用意是说习近平早就知情，1月7日他就已亲自部署指挥应对武汉疫情了。至于接下来的两个星期为什么毫无动静暂时无解。2月21日政治局会议，根据新华社通稿，再次强调“习近平总书记时刻关注疫情形势，把疫情防控作为头等大事来抓，亲自指挥、亲自部署”等等。

但是这次政治局会议不光强调习近平亲自指挥，还要讲在习近平亲自指挥下取得的成果。在目前这个时候，庆功仍然嫌早，取得的成效仍然得强调：“目前疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效，全国新增确诊病例数和疑似病例数总体呈下降趋势，治愈出院人数较快增长，尤其是湖北以外省份新增病例大幅减少。”

从官方公布的数字看，是一个下降的情形，但就此强调这是中共领导下取得的阶段性成果，而忘记了疫情12月初爆发以来，中共各级机关避开真相，抓捕训诫敢于向外界透露疫情的医生，以至于疫情被放过去好几个星期，等到习近平1月20日再做批示时，整个湖北已陷入危机状态了。死人如此之多，感染的人如此之多，现在疫情蔓延到整个世界，最高当局做点低姿态效果可能会更好吧？

中共政治局会议在讲完疫情得到初步遏制后，强调“要清醒看到，全国疫情发展拐点尚未到来，湖北省和武汉市防控形势依然严峻复杂。”

既如此，为何强调复工？或者当局对疫情走势的估计比较乐观，或者形势所迫，再不复工，经济后果更加严重？最近一句中国民间流行的话点明这种矛盾：“要钱还是要命”：复工，如果引起集聚性感染，岂不后果严重？如不复工，已经陷入停顿的经济局面将会更加严重。

但是中共政治局对中国经济走势的评估与许多专家的看法不同，就是说，尽管中国遭遇疫情袭击，但中国“经济有巨大的韧性和潜力，长期向好的趋势不会改变。”

历经差不多两年的中美贸易战刚告一段落，一场严重的卫生危机就在中国大地爆发，到处封省、封城、封锁小区，交通阻断，假期被迫延长，对中国已经步入寒冬的经济自然是雪上加霜，政治局会议强调“长期向好的趋势不会改变”，给人有点“前途是光明的，道路是曲折的”感觉，大约是给惊魂未定的民众先吃一颗定心丸再说。

所以这次会议在说了经济形势长期向好之后，还要强调“打好防范化解重大风险攻坚战，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。”尤其最后还要特别谈到就业问题。疫情爆发前，李克强主持的国务院曾经警告，预防大规模失业发生。

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