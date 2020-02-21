中国宣布豁免美国部分产品额外关税

根据中美两国今年年初正式达成的贸易战休战部份协议，中国从2月28日起将对65种美国进口产品进行额外关税的豁免。

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中国财政部2月21日星期五宣布，根据已经签署的中美贸易部份协议，将从2月28日星期五开始，对65种美国进口产品的额外关税进行豁免，豁免政策为期一年。将得到额外关税豁免的美国产品主要包括木材，航天领域产品组件，医疗器具组件等。



2020年1月15日，中美两国在长达18个月的贸易战之后，终于正式进入休战期。2月21日，中国财政部发布了国务院关税税则委员会第二批对美加征关税商品的第一次排除清单。具体而言，这批商品的关税豁免分两个清单执行，第一个清单共涉及55种产品，主要包括木材，飞行器组件，医疗设备组件与仪器，这一批产品从今年2月28日到明年2月27日之间，不再是中国反制美国301措施关税加征对象。对已加征的关税，税款予以退还，相关进口企业应当从排除清单公布之日起6个月，向海关申请办理。清单二则包括10种产品，主要是医疗研究领域仪器，但和第一个清单所列出产品不同的是，清单二所涉及的产品已经被加征的关税，税款不予退还。中国国务院关税税则委员会还将陆续公布后续批次的排除清单。



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