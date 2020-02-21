中国监狱爆发新冠疫情 超过500人感染

中国监狱爆发疫情，至少500人在狱中感染新冠病毒肺炎。疫情较严重的监狱有武汉女子监狱，山东任城监狱，湖北沙洋监狱，浙江十里丰监狱。法新社说，这些监狱的情况加剧了人们对人口密集地方可能有新传播源的担忧。

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中国司法部监狱管理局负责人何平今天在记者会宣布，截至2月20日24点，全国有湖北、浙江、山东5个监狱发生了罪犯感染疫情。其中武汉女子监狱确诊230例，湖北汉津监狱确诊41例、疑似9例。湖北未成年人管教所疑似一例，山东任城监狱确诊200例，疑似10例。浙江省十里丰监狱确诊34例。何平今天向媒体保证说，目前这5个监狱没有重症病例。



法新社报道，山东省司法厅负责官员吴磊承认监狱的防控工作措施落实不力。山东省司法厅厅长解维俊遭因监狱防控不力被免职。被免职的还有山东省监狱管理局2名负责官员和任城监狱的5名负责人。

此外，武汉女子监狱的典狱长和多名狱卒因防控不力被免职。湖北省沙洋汉津监狱一名干警因未如实报告生活轨迹，被给予党内严重警告处分。



湖北省卫健委在监狱爆发疫情，出现新冠确诊病例后，将今天原本统计的411例确诊病例，改为631例。



法新社今天报道这个消息时指出，同样，海外维吾尔族侨民也在警惕新冠病毒在新疆拘留中心“大规模传染”的风险。非政府组织和专家说，该地区拘留了成千上万的穆斯林人。新疆长期以来发生多起血腥袭击。

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