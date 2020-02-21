北京西城区政府承认确诊一例 69人隔离

北京市西城区政府承认，该区某部门确诊一例新冠病例，69人被隔离。另据一家中国媒体透露，曾与这名确诊感染者密切接触的1人也被检测为阳性。由此判断，西城区的新冠病毒感染者至少是两人。

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据财新网报道，2月18日下午，北京西城区区长孙硕，在北京市新冠病毒疫情防控工作新闻发布会上承认，确实发现了一例新冠肺炎确诊病例。他说，该员工回河北老家探亲，初六返京，身体状态良好，测温正常，初七投入工作。2月11日，接到老家疾控通知其老家亲戚确诊。随后他去医院也确诊了新冠肺炎，单位有69名高风险人员采取了集中管控。

但是该报道没有透露北京西城区出现疫情的具体地点和相关隔离人员的更多细节。不过该报引述中国新闻网的消息透露，这名新冠病例回北京上班，在单位食堂吃饭，与一起排队的一个同事有密切接触，俩人之间没有戴口罩，这位同事也被检测为阳性。如此可推算，那个地方至少有两人感染。



之前有消息传出，中共总书记习近平对“过分防疫”影响经济表示不满。他不顾新冠疫情扩散的风险，要求湖北省以外的省份，尽快恢复工作。



据中国卫健委网站21日消息，截至2月20日24时，中国内地报告新增确诊病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重庆、云南各1例），新增疑似病例1614例。



现有确诊病例54965例（重症11633例），累计报告确诊病例75465例，累计死亡病例2236例，现有疑似病例5206例。累计治愈出院病例18264例。



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