意大利北部新增16宗新型肺炎确诊病例 9座城市下令关闭公共场所

意大利北部的新型冠状病毒疫情恶化。当局周五宣布，北部地区新增16宗新冠病毒肺炎感染病例，至少9座城市下令关闭学校酒吧等公共场所，为期一周。

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有关的措施是意大利卫生部与两个相关大区政府作出的。意大利卫生官员最先宣布有6人确诊感染新冠病毒后数小时，又表示新增8宗本土传播病例，包括5个医护人员。在伦巴第（Lombardie)地区，5万居民被告知最好呆在家中。



此前，拥有一万5000人口的科多诺市（Codogno)市长已经下令立即关闭该市所有学校，市府，商店，酒吧等公共设施。



法新社说，科多诺第一名被确诊感染者是38岁的一名意大利男子。他现在正在医院重症监护。他的妻子也被感染。当局目前尚未宣布感染原来自何方，但据当地媒体报道，可能是一名从刚中国回来的意大利人与被感染者一同吃过几次饭。该人当时无病征，目前已被隔离。首名患者的妻子和朋友其后也被确诊。首名患者就医的医院有3名病人在周二证实受感染。5名医护人员也同样确诊。



另据法新社消息，28名周五从中国返回法国的法国侨民被安置在法国诺曼底卡尔瓦多斯一个度假村接受隔离检查14天，以确定他们是否感染新冠病毒。 28名法国侨民周五在抵达巴黎戴高乐机场时都没有出现症状。



法国卫生部宣布，法国本土12宗新冠病毒肺炎患者中，一名英国人仍留院治疗，一名中国人死亡，其余10人出院。

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