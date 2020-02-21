方方：我的遗体捐国家，我老婆呢

家住武汉的中国作家方方，自武汉封城以来，每天写日记，今天第三十篇日记提到武汉一位叫肖贤友的病人，临终前写下两行遗言“我的遗体捐国家，我老婆呢”。报纸宣传时只用前七字，更多百姓却为后四字泪奔。方方认为这是不同的价值取向。

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下面是方方第三十篇日记全文：



封城第三十天。天啦，已经这么久了。今天的阳光很好，天气很暖。很让人有出门踏青的冲动。以前老汉口的人喜欢到后湖踏青，拎着竹篮，装上点心，坐着黄包车就去了。现在的三镇，大多湖边都成了公园，处处都是可以踏青的地方。黄花涝的湿地，每到春天，摆拍的和放风筝的人，一望无边。还有东湖满园的梅花，这一回真的是凌寒独自开。近日怕是已经在寂寞和清冷中谢了吧。这里，姑且怀想一下吧。



人们都有点憋不住（可怜那些正处于贪玩年龄的孩子！），实在可以想见得到。只是很遗憾很无奈，以安全计，以生存计，以长远计，现在的我们还得关门闭户地等待。在这场疫情中，我们能帮上忙的，大概就这一件事。



昨天的数据，新增病人断崖式下跌，曾引发民众大讨论。我的医生朋友已经告诉了我，这是算法不同导致。修改算法，无非数字上好看点。但让人意外的是，今天官方便及时纠正了这种新算法。显然，数字上的好看，于抗疫并无意义。只是官方修正得这么快，莫不是真的在改变作风？说到底，只有实事求是，及时调整各种误判，及时补上各种漏洞，才能真正控制疫情。



新的主政领导到来，湖北的抗疫方式，一改前面的拖沓和低能。疫情局势在大刀阔斧中，明显扭转。所取对策，似乎也管用。在病毒之前拦截它，而不是被它拖死，抢时间很重要。尤其武汉，这些天的办事力度，很有点短平快的打法。人们从诸多视频诸多信息中，也看得很明白。



但有时，我也会觉得领导们尽量不要把话说得太猛。百姓既然信任政府，就会给他们以时日，而领导作决策，也要给下面办事的人以时日。太急了恐怕无益。比如说，以拉网的方式，对武汉进行全面排查，这个非常重要。通过这个办法，将所有确诊、疑似、发烧、密接四类人员全部找出。但是，只给三天时间，是否能够办到？这恐怕是一个很现实的问题。武汉有多大，城区结构有多复杂，非小区居民有多少，以及城乡接合部有多混乱，就算让办事人员三天跑一遍都很难，更不说细查。可是如果三天奔了命也做不到呢？就要撤区长。区长呢，层层撤下面的小官员？



今天看到一个视频，一个老头，任你怎么跟他做工作，他就是犟着不愿隔离。武汉历史上是个码头起家的城市，平时散漫惯的人很多，刁民也不老少。这个老头应该还不能算刁民，只是有点犟而已。比刁民更多的，可能就是这样的一根筋犟人。我们看到，视频中警察没办法，只好使用强行手段将犟人带走。从耐心说服，到强行带离，这一过程要动用不少人，更要花费不少时间。三天，够吗？我很担心那些区长们，不知道三天后，是不是被撤的一个都不剩。但愿，主政领导只是想重槌敲山鼓，并非情急下陡坎。



时至今日，坏消息还是接连不断。我也无法做到报喜不报忧。这些坏消息，自然是死亡。死神一直在我们中间晃荡，天天都能看到它追逐的身影。29岁的彭银华医生昨晚去世。他原本初八结婚，疫情来了，他延迟婚礼，参与到一线。然而，他却不幸被感染，又不幸离世，从此，他再也不能迎接他的新娘。这么年轻，风华正茂，实在太可惜了。而更坏的消息是大面积的感染。以前有个段子，还配了图，说监狱现在是最安全的地方。而今天传来的信息是：全国多家监狱服刑者被感染，感染他们的是狱警。太糟糕了！监狱里有些人本来就有反人类倾向，治疗起来，怕是也麻烦。微信询问医生朋友，回答说，是要麻烦一点。顺便又问一句，那现在还是在朝好方向走吗？医生朋友说，趋势向好，但是很缓慢。



另有一件事，我也要特别记录在案：武汉一位叫肖贤友的病人去世了。临终前，他写下两行共十一字的遗言。但是，报纸宣传时，却用了这样的标题：《歪歪扭扭七字遗书让人泪奔》。让报纸泪奔的七个字是：“我的遗体捐国家”。而实际上，肖贤友的遗书还有另外四个字：“我老婆呢”？更多的百姓为这后四字而泪奔。临终前提出捐献遗体很感人，可是临终前剩下最后几口气，仍然惦记着老婆，同样感人呀。报纸标题为什么不能写《歪歪扭扭十一字遗书让人泪奔》，而要特意去掉后面四个字呢？会不会编辑认为爱国家才是大爱，爱老婆只能算小爱？报纸是不屑于这种小爱的？今天跟一位年轻人聊到此事，他发了很多感慨，很不认同媒体做法。年轻人学会了思考是让人高兴的事。我说，官方喜欢上一行字，百姓喜欢下一行字；媒体爱事，百姓爱人，这其实是不同的价值取向问题。



不由想起前来救援的队伍，他们在出发前都有领导前去讲话。领导一般会讲三点。有一支队伍的领导说：第一是团队荣誉，第二是全力救病人，第三是保护好自己；而另一支队伍的领导则说，第一要全力救病人，第二是保护好自己，第三是团队荣誉。看看，都是领导讲话，三条内容也差不多，但把什么放在第一，便是他的价值取向。



还是说点自己的生活吧。我一般睡觉很晚，而我小哥平时都睡得早。可昨晚上，他却一直没有睡，网上留言说，你在写文章，我在团购。我奇怪他为什么这么晚还在团购。他说各种团购群，有的信息没看到，有的看到，就已经抢光了。宅了31天，东西基本吃光。小哥说，几天前他有点慌了。因为要封门，对面大超市在抢货，人挤人的。网上是晚11点半开抢。他早早就选好东西放进购物车，掐着点等到11点半去抢，但根本进不去。等进去后，所有东西都沒了。那一夜，他和嫂子都慌了。好在这两天买到了米面油药菜等，有的已拿，有的还在等。我跟他说：放心吧。不会让人没有吃的东西。中国还没有到这一步。小哥住的小区，是汉口最危险的小区，很长时间危险度排名第一。小哥则属于身体不太好的人，一但被感染，后果十分可怕。所以我们都叫他一步都不要出门。在单元楼里宅三十多天，日子是相当不舒服的。



我比小哥可能幸运一些。一直有同事和邻居跟我帮忙。昨天，同事的先生突然给我送来几罐鸡汤，真是让我非常意外，但也笑纳了。同事的条件是：要在第一时间把我当天的记录转给她。对我来说，这是不是有点赚翻了？我当然毫不犹豫地答应了。作协的同事对我相当友善，他们中好多人，差不多是我看着长大的。这个同事就是。她来作协时，恐怕不到二十岁，又可爱又倔犟。转眼，也快五十了。



写到这里，同学群有人转帖：武汉将继续建19座方舱。这让我突然想起，前些天武汉植物园刘先生在我微博里发过一个留言。现在我将他的留言转到这里。刘先生建议：如果抗击新冠病毒不是一时半会的事，武汉封城太久又会影响国家的经济恢复，以及武汉人因封城所承受精神压力等带来的一系列影响，不如开启“江中隔离模式”。具体做法是：将长江中的白沙洲、天兴洲和退役下来的客轮等都派上用场。可容纳患者万人。除此之外，天兴洲的面积有22平方公里，略比澳门大2平方公里，澳门现住人口为约六十万。因此，在天兴洲建一个容纳十五万人的方舱医院是没有问题的。另外，还有白沙洲和退役的大型长江客轮。如果能将武汉所有的患者都迁入江中，不让病毒上岸。那么，武汉就可逐步解封。武昌、汉口、汉阳可分期分批进行。如果嫌建方舱医院速度太慢，可先以十万个帐篷收治。总之，封城不是长久之计，国家受不了，百姓也受不了。



这是一个很大胆也很有意思的想法。但不知道在江心这样的地方，污水排放问题该怎么解决，而帐篷在寒冷的早春，是否能住得了人？这些我不懂，或许专家有办法？

现在，人们讨论经济恢复的时间，已经多于讨论疫情的时间。很多企业将面临倒闭，更多的人们，没有收入，也将面临生存问题。这些又直接关乎到社会的稳定。我们在把感染病人隔离起来的同时，也把健康人都关了起来。时间这么长了，所有附加灾害，必将接踵而至。已经听到不少人在呼吁：健康人也要活下去。



我是想不出办法的，只是纯粹作个记录。





（方方武汉日记由方方授权此公号微信首发，转载请联系作者。）



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