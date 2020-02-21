武汉悲情：同是有情人 生死两重天

尼古拉.zhure和邱萍(音译)前往女方湖北老家结婚，没想到遭遇疫情，赶上全省封锁，婚姻取消，小村困居一月后被接回法国；几个小时之前却传出另外一位也要结婚的武汉青年医生，尚未发出请柬，已被新冠病毒夺走了生命。两对情人一喜一悲，令人唏嘘。

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2月20日晚间，传出一位准备结婚的武汉医生死于疫情的噩耗，他的名字叫彭银华，29岁，武汉市江夏区第一人民医院医生。他原本计划与未婚妻在正月初八完成终身大事，婚礼请柬早已备好，但是武汉疫情爆发了，人命关天，救死扶伤，他和未婚妻一再推迟婚期。



这件事最让人心痛的细节是，婚礼请柬再也发不出去。他的抽屉里至今还放着待发的请柬。



中国医务人员在这场骤不及防的新冠疫情中付出了巨大代价，最知名者是被誉为“吹哨人”的李文亮医生。后有武汉市武昌医院院长刘智明。目前至少八名医务人员死于这场疫情。至少1700多名医生被感染。



34岁的尼古拉和邱萍的故事也很曲折动人。法国『世界报』报道，两人居住在上海。尼古拉是酒商也是职业魔术师，两人早在11月份办理了手续，打算1月27日与秋萍回到她湖北黄冈老家一座名叫兰妮冲 (音译) 的小村结婚，女方的家庭一定要为他们举办隆重的婚宴。尼古拉的父母和弟弟也预定了前往武汉的机票，一切就绪，秋萍和尼古拉1月21日离开上海乘火车前往湖北。



头一天，当局公布了武汉肺炎人传人的真相，两人犹豫了一会还是决定去，他们想那里是山村，人一般不会去武汉。不要紧。他们到了这座距离武汉100多公里的名叫兰妮冲的村庄却发现吃惊的景象。“我们一进家门，看到人人带着口罩，他们听说我们坐火车来，非常害怕。两天后，武汉封城了，第二天，整个湖北封省，我父母和兄弟的航班取消了，我们被困住了”。尼古拉电话中这样告诉世界报记者。



春节到了，传统的亲戚和邻居之间的拜年被禁止，村子陷入恐惧之中，婚宴取消，不过，送的礼钱还是如期寄来了。



好在兰妮冲并没有直接受到疫情感染，但居民不能走太远。秋萍的叔叔有一天去地里摘菜，被警察抓住罚了50元，“以后，他都是夜里偷偷去地里”，尼古拉说。要出门买东西，必须要有通行证，但这张宝贵的通行证一家只有一张，而且每过几天一个人才被允许出去一次。在溪水，只有一座商场开着，半个店空着，超市被抢空了，里面几乎啥都没有，所有的水果都是烂的，已经有三个多星期都没有补货了，酸奶都过期了，价格涨了好几倍。



村里每天都有干部巡逻，高音喇叭不停地播送着必须要戴口罩和洗手。好在，在村里头，大家互相帮助，交换鸡蛋、豆腐、土豆，西红柿，白菜。尼古拉也加入到玩麻将的队伍中。



过了一个月，尼古拉开始觉得度日如年，体重少了几公斤，胡子倒是长出几厘米。2月16日，传来了一个好消息，法国派出第三架也是最后一架专机来接还滞留在湖北的侨民。但是对于尼古拉和他的妻子，要穿越交通瘫痪的湖北乡下到达武汉才能坐上飞机，这段路也很不容易。



尼古拉临走前很紧张，他对本台记者说： “前往武汉的路途将很漫长。这里距武汉只有130公里，但我认为，这段路将需要我们4个多小时，因为每经过一个村庄，都必须出示通行证。我觉得，每次他们都会检查我们的体温的，现在我很紧张，我的体温是38度，希望它会下降。如果我不能上飞机的话……不过我想体温会下降的。”



21日早晨，他们乘坐的飞机降落在巴黎近郊戴高乐机场，同机共有28位法国人及36名其他国家的乘客，所有法国人随后登上一辆大巴士，被送到诺曼底一座名叫Branville的度假村隔离。



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