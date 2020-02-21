浙江山东监狱分别爆发疫情多名官员立即落马

浙江省十里丰监狱爆出有34名囚犯确诊，监狱政委及监狱长被免职后，山东省任城监狱亦爆出有200人确诊，省司法厅党委书记、厅长即时换马。新浪微博有网民怒斥山东当局延迟通报，压了三天的舆论，等浙江先出事后再爆，“解散了一大半济宁的微信群，这就是山东！”

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报导指，21日上午，山东省政府新闻办召开新闻发布会，全省20日新增确诊病例202例，其中任城监狱200例。因任城监狱疫情防控不力，经省委研究决定，免去解维俊的省司法厅党委书记、厅长，以及省监狱管理局党委书记、第一政委职务；由王玉君接任省司法厅党委书记，省监狱管理局第一政委，提名为省司法厅厅长人选。



发布会指出，近期，任城监狱发生新冠肺炎疫情。截至2月20日，已全面完成对该监狱相关2077人的核酸检测，确诊病例207宗，其中，警员7宗、囚犯200宗。7宗警员个案之前已统计在济宁病例中，并即时发布。目前，已对所有确诊者采取有效治疗措施；组织流行病学专家正全力排查及溯源。



浙江省21日通报，昨日新增新冠肺炎确诊病例28宗。当地媒体记者从省监狱管理局获悉，其中27宗为省十里丰监狱罪犯，加上此前公布的7宗确诊病例，该监狱共有34名罪犯确诊，为输入型病例。监狱政委和监狱长已被免职，公安机关对一名涉事警员立案调查。



省十里丰监狱新冠肺炎疫情发生后，浙江省监狱系统严格落实国务院联防联控机制要求，在当地党委、政府统一领导下，全面彻底排查，对疑似病例及其密切接触者一律隔离观察，对确诊患者一律送诊治疗，确保全部得到及时救治。目前没有发生囚犯因感染武汉肺炎死亡的事件。



省司法厅现已派出督导组进驻省十里丰监狱现场督查。监狱政委和监狱长已被免职，公安机关对一名涉事警员立案调查。省十里丰监狱已严格实行全封闭管理，坚决堵住漏洞，防止疫情扩散蔓延。



事件引发网民关注，不少网民惊呼：“不是说监狱是最安全的地方吗？？？”、“不是说他们是最安全的一批人吗”？还有传言指疫情是由一名狱警传播：“监狱是密闭空间，容易传染上，据说是狱警传播的，现在人都被处理了”、“一个民警传染了一个监狱”。



据了解，首先揭发山东济宁监狱爆发疫情的是推特一篇推文，名叫“向莉”的网友推文指：【突发！被掩盖的疫情之一：济宁监狱疫情大爆发，目前被消音！】内文指，济宁监狱因一狱卒的儿子从新冠肺炎疫区回来，未报，传染狱卒。狱卒传染了整个监狱，济宁监狱方及上面下令解散 相关单位所有微信群。

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