苏贞昌：武汉第二批台胞包机至今谈不拢阻碍在中国不在台湾

民进党立委赖瑞隆今天在立法院问到钻石公主号旅客今晚要搭包机回台，第二架武汉包机到底有没有具体进度。台湾行政院长苏贞昌答复说，与日本协商快速有效，台湾这边派出华航专机和医生先去检疫，有整套的防疫作为，两国间的处理没有政治因素，只有如何让乘客安全等考虑。

广告 继续浏览后续

他说，武汉包机就不一样，当初接人有优先级，包括弱势优先、检疫优先，可是中国不但完全政治操作，还加上不知道怎么来的人，后来又临时塞入三人，其中一人还是武汉肺炎确诊。是中国不作为，让武汉包机状况百出。



苏贞昌说，台湾的防疫量能有限，政府愿意接回同胞，各项优先原则都跟中国讲了，但到现在还是谈不来，阻碍是在中国那边，不是在台湾这边。



前往日本接运钻石公主号邮轮台胞的包机，由华航737-800担纲，今天下午一点从桃园机场起飞，目前已经降落日本羽田机场，预定载运20位台胞，在北京时间今晚10时30分回到台湾隔离。



另外，台湾前天才公布的第24个新冠肺炎确诊病例，也就是北部地区一位六十多岁的妇女，官方虽然火速针对三百多位接触者展开调查，但到今天仍然追查不到感染源，新冠肺炎却已在感染者的家族传播开来，台湾今天宣布，这位感染者四十多岁的女儿，及二十多岁的外孙女今天都被确诊，成为台湾第23和24个确诊病例。



这位六十多岁妇女，是台湾迄今所有确诊病例中，唯一一位还查不到感染原者，这让台湾各界忐忑不安。虽然官方一再否认，但民间担忧是否已造成小区传播。



由于她是在1月16日发病，依照潜伏期14天的原则往回推测，她被传染的时间应该是在1月8日，当时正值总统选举前夕，各地有许多大型选前活动，网络上因此有人质疑她是否在大型活动中被传染。



台湾官方指出，站在科学的角度，他们不可以否认「完全不可能」，可是民众如果因为参加大型活动因而被感染，会陆续出现症状，但至今，潜伏期都已经过了，根本无需恐慌，也不该要求把疫调的范围「无限放大」。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅