防暴警出席同袍退休宴后确诊网民齐声喝彩开香槟

香港警方21日清晨证实，一名48岁驻守港岛北角警署的防暴警员，被确诊患上武汉新病毒肺炎。这名姓许的警员与妻子和岳母同住九龙油塘纪律部队宿舍油美苑润美阁，妻子和岳母均出现病征，而他本人过去14日并无外游纪录。这是首次已知有纪律部队人员感染新病毒肺炎。

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两人发病时间距离大概一个星期。而食肆与警员所居住的地方相距只250米，当局正追查两个个案是否有所关联。



警方表示，该警员在本月4日至16日期间，主要在柴湾、北角及香港仔执行工作，并于18日晚曾在西环某酒楼与另外59名警员聚餐。根据衞生署意见，该59人被界定为密切接触者，须接受检疫。他们当中有36人昨晚（20日）还在港岛南区的香港仔执勤。另外23人分别驻守港岛总区不同警区及商业罪案调查科。而与确诊警员一同驻守东区的防暴队人员，现阶段不界定为密切接触者。基于公共衞生考虑，警方已经即时要求相关同事在家自行检疫，避免与市民接触。



根据苹果日报取得当晚退休宴会一份出席名单，参与人员除两名的退休警署警长外，大部份人士为员佐级人员，驻守香港仔警署，当中包括2男1女督察级人员、3男1女警署警长、13男1女警长及37名警员。他们已成为衞生署的追踪目标，稍后将会被隔离。



报导又指，多名市民得知有防暴警确诊武汉肺炎后，不断声称要“开香槟”，更有市民亲身到防暴警驻守的北角警署外开香槟，之后上载相片到fb群组，引来多名网民派like。



报道指，该名警员在2月17日例假，没有上班，2月18日早上感到不适，于是到住所附近的中医求诊，晚上到西环明星酒家出席一个退休派对，聚会当时有大概60人参加。出席宴会后，该警员开始发烧，翌日（19日）早上10时至10时半，他乘搭的士到观塘社区健康中心求诊，并自行留唾液送交测试，样本测试初步呈阳性反应，至2月20日被安排到联合医院隔离治疗。据知，他于潜伏期内没有外游，而他的妻子及外母亦出现病征，需要送院接受检验。



消息又指，衞生署已联络当日参加宴会及防暴第三梯队警员，进行检验及验身，若有人出现病征需要立即进行隔离，而他的工作范围在北角警署及柴湾警署，稍后两间警署亦会进行消毒及清洁。衞生防护中心呼吁当日曾接载患者的的士司机致电热线。



至于网民这次对防爆警员受到感染一事几乎齐声叫好，其实是以彼之道还自其人之身。去年11月4日，香港科技大学学生周梓乐在将军澳警民冲突中，离奇在一处停车场高层摔下跌死。事后有学生和群众在现场为周同学哀悼，遭到防暴警察暴力驱散，期间还有警员向示威者大叫“我们今晚开香槟庆祝”。警方事后没有否认确有警员出言不逊，但只训斥有关人员了事。



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