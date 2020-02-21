香港医学会前会长：中国感染数字乘十倍我就信

香港医学会前会长蔡坚20日表示，社区已有隐形带菌者出现，市民应佩戴口罩，他认同以喜灵洲等离岛作为隔离营，但批评政府拒绝封关，“几多个喜灵洲都唔够用”，又提醒市民不要尽信感染数字，“将中国的数字乘十倍我就信”。

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武汉肺炎疫情扩散，港府被轰防疫不力，甚至连医护人员和私家诊所的口罩亦缺货严重，香港医学会早前指逾6000间私家诊所口罩存货不足，有诊所被迫关门。医学会表示，有不少热心市民获悉困境之后向医学会捐赠约1000盒口罩，加上医学会订购约3000盒口罩以成本价售予私家诊所，已透过抽签向会员派发，暂未见到再有私家医生出现口罩不足问题。



对于有声音着公立医院医护要把装备“省点用”，前会长蔡坚告诉苹果日报：“听到也令人反感，何来有证据证明他们不是在省点用？讲这种话的人有没有用脑，我不知道”。蔡认为政府应把武汉新病毒肺炎纳入劳保，保障医护，并为使用大量装备的私家诊所提供支援，“不过向市民派1万元现金最好”。



现任会长何仲平指，政府可考虑喜灵洲等离岛、芝麻湾监狱已空置的员工宿舍等作为隔离营，而已备有病床设备的前港中医院也值得考虑。他解释，隔离人士并非确诊者，传染风险低，隔离营远离民居只是不希望对区内市民造成心理压力，“希望市民可以体谅，搬进去的都是自己人”。



蔡坚又点名批评医学联会（一个亲建制派的组织）指健康人士不用戴口罩，因社区已出现不少自以为很健康的隐形带菌者，市民应戴口罩以免传染病毒予他人，否则疫症难以消除，“尤其是当我们（政府）不封关，再多的喜灵洲（做隔离营）都没用，可能开放军营还比较实际”。



对于政务司司长张建宗日前称疫情已受控，何仲平认为言之尚早，提醒市民到公共场所及乘坐公共交通时，应以正确方式戴口罩，平日要多洗手。



此外，根据据湖北省衞健委公布，全省周四新增确诊病例411宗，其中武汉市占319宗。全省死亡个案增加115宗，武汉市占99宗。



该省日前公布的数据因更改统计标准，以各市的“相差数”来计算，直接以各市新增确诊个案数量，减去“核减”个案数量，得出全省确诊人数为349，远少于武汉市的615人，而闹出笑话，在网上掀起一片骂潮。湖北省衞健委21日公布的各省市情况中，已不见“核减量”。



截至周五（21日）凌晨零时，湖北省累计确诊病例6.2442万宗，其中武汉市4.5346宗。全省新增出院个案1451宗，累计1.1788万宗。在湖北更新疫情数字后，中国内地武汉肺炎累计的死亡个案增至2237宗，确诊增至7.5088万宗，治愈个案1.8090万宗。

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