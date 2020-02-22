中国官方公布新增确诊病例骤降

中国卫健委网站2月22日宣布统计上报的新冠疫情比前一天明显有缓。特别是新增确诊病例大幅下降。新增死亡病例也有所减少。这个局势有利于落实习近平要求尽快复工的政策。

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中国国家卫生健康委员会周六公布最新疫情统计公告显示，截止到2月21日24点， 中国内地新增炎确诊病例397例（前一天约900新增确诊病例）。用全国新增397例减去湖北新增366例，意味着湖北之外新增确诊病例仅31例，是一个月来的最低。



此外，中国卫健委公布新增死亡病例为109例（湖北106例，河北、上海和新疆生产建设兵团各1例），比之前一天的118例，少了9例。



中国官方公告还显示，截止21日24时，新增治愈出院2,393例，解除医学观察的密切接触者26,441人，重症病例减少156例。



这个报告指出，现有确诊53284例（其中重症11477例）， 累计治愈出院20659例，累计死亡2345例，累计确诊76288例。现有疑似病例5365例。累计追踪到密切接触者618915人，尚在医学观察的密切接触者113564人。



具体到湖北省的统计：新增确诊病例366例（武汉314例），新增治愈出院病例1767例（武汉992例），新增死亡病例106例（武汉90例），现有确诊病例47647例（武汉36680例），其中重症病例10892例（武汉9555例）。

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