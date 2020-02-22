伊拉克确诊首例新冠肺炎新冠病毒有蔓延中东趋势
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世界卫生组织警告遏止新冠病毒肺炎疫情的机会之窗正缩小，担心中国以外感染病例激增。伊拉克周六传出新冠肺炎确诊首例，成为第5个有确诊病例的中东国家。伊朗一天新增两宗新型冠状病毒死亡个案, 死于新冠肺炎病例增至6例。新冠病毒有向中东地区蔓延的趋势。
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伊拉克通讯社报道, 南部济加尔省出现首宗新冠报道确诊病例, 伊拉克成为继阿联酋、伊朗、以色列、黎巴嫩之后，出现确诊新冠病毒感染病例的第5个中东国家。
另外，伊朗一天新增两宗新型冠状病毒死亡个案, 死于新冠肺炎病例增至6例。伊朗周六又新增10个确诊病例，伊朗境内的确诊数目增至28例。而以色列和黎巴嫩都是周五通报确诊首例。爆发疫情的中东5国累计共有超过40例，通报5死，情势日益平紧张。
据称，伊拉克已于20日宣布边境关卡对伊朗人关闭3天，并呼吁民众不要前往伊朗。伊拉克航空公司20日已宣布停飞伊朗航线。
伊拉克的医院设备简陋，有些必须重建翻新。自前独裁者萨达姆2003年垮台以来，估计有超过2万医生已经离开伊拉克。据世界卫生组织称，伊拉克每一万人口中只有不到10名医生。外界担心当地一旦爆发武汉肺炎疫情，医疗体系恐怕难以应对。
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