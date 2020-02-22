伊拉克确诊首例新冠肺炎新冠病毒有蔓延中东趋势

CHINA-HEALTH/IRAQ REUTERS - ALAA AL-MARJANI

世界卫生组织警告遏止新冠病毒肺炎疫情的机会之窗正缩小，担心中国以外感染病例激增。伊拉克周六传出新冠肺炎确诊首例，成为第5个有确诊病例的中东国家。伊朗一天新增两宗新型冠状病毒死亡个案, 死于新冠肺炎病例增至6例。新冠病毒有向中东地区蔓延的趋势。