冠状病毒也煎熬德国经济

冠状病毒给中国经济带来严重影响，德国经济也受到拖累。德国汽车、体育品牌、化工企业等在中国的销售均大大下滑。

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据德国《明镜》周刊报道，中国对抗冠状病毒的艰巨措施使汽车市场实际上已经崩溃。从大众汽车到戴姆勒，中国是所有大型汽车生产商最重要的销售市场。但实际上，市场已经基本瘫痪。随着冠状病毒的迅速传播，汽车销售几乎完全停滞：中国汽车制造商联合会CPCA表示，在2月的前两周，销售数字与去年相比猛跌了92％：从2月1日到16日，中国市场只出售了4900辆新车。去年同期售出了近60,000辆汽车。

该联合会认为，市场不会很快恢复，预计整个月的销售额比上一年下跌可达70％。今年一月和二月的暴跌可达40％。

中国是世界最重要汽车市场。中国市场的发展曾给德国三大汽车集团大众、宝马和戴姆勒带来多年强劲东风。但新型冠状病毒的传播和政府的对策正在对中国经济造成巨大损害，德国在华企业也跟着受损。

德国汽车制造商戴姆勒（Daimler）在其年度报告中，警告了该传染病对其自身业务的影响：疫情可能导致中国和其他亚洲国家的经济增长显着下降。“戴姆勒集团面临的风险不仅涉及销售发展，而且还涉及集团的生产，采购市场和供应链。”

德国《世界报》本周报道说，体育用品生产商阿迪达斯发布消息说，近四周来，阿迪达斯在中国的销售猛跌了85%，因为新冠病毒导致阿迪达斯很多商店关门。

《商报》本月初报道说，德国化工巨头巴斯夫在中国的销售也在下滑。

德国汉莎航空公司已停飞前往北京和上海的航班。德国多个企业目前禁止员工前往中国旅行。这些措施将给德中经贸带来更大压力。

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