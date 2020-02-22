大赦国际指北京在全球骚扰恐吓维吾尔人

大赦国际2月21日发布维吾尔侨民讲述在海外受中共当局骚扰和恐吓的证词报告。这份报告根据据最新搜集的证词撰写。结论是，中共当局有系统地骚扰和恐吓维吾尔人和其他穆斯林族裔，甚至在国外也不放过他们。

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大赦国际收集到400多名在2018年9月至2019年9月离开中国的维吾尔人，哈萨克人，乌兹别克人等穆斯林族裔在海外受北京当局骚扰恐吓的证词。并将这些证词集结成报告于2020年2月21日在线上发布。这些人分布在五大洲的22个国家。



报告当中的证词明确显示，北京通过其驻外使馆，向所在国政府施压，并通过电子邮件等应用程序和威胁电话对付维吾尔族人和其他族裔穆斯林。



大赦国际中国部负责人潘恩（Patrick Poon）说，这些证词很吓人，因为尽管维吾尔人逃离新疆，生活在国外，却仍遭恐吓骚扰，得不到安全。他们讲述的可怕经历显示，中国政府总能找到恐吓他们的办法，试图让他们再陷入险恶命运，包括施压相关国家，要求这些国家政府驱逐这些维吾尔人。由此可见，北京对中国维吾尔穆斯林的镇压远远超出了国界。



多名新疆维吾尔人表示，新疆地方当局拿他们在新疆的亲人做要挟，来扼杀海外维吾尔人社团的活动。另一些维吾尔人表示，中国当局通过社交网络的应用程序找到他们，联络他们，让他们害怕。



大赦国际说，这些证词显示了中国当局在全球范围操纵打击维吾尔，哈萨克及其他新疆族裔的范围和规模之大。中国驻外使领馆都被要求收集海外维吾尔社团的情报信息。



大赦国际还指控中共当局自2017年以来，空前规模关押新疆维吾尔人哈萨克人和其他裔的穆斯林。至少100万人被送进再教育中心，遭受大量侵犯人权的虐待。



大赦国际说，本星期初，发给多家国际媒体的一份137页的中国官方文件中，有新疆人的确切信息，包括他们的宗教习惯，人际关系，当局以此评估是将他们关进“再教育营”。这份文件构成大赦国际确定中共违反人权的证据。



据世界维吾尔大会表示，目前大约有100万到160万维吾尔人生活在中国以外。最大的维吾尔人社群集中在哈萨克斯坦，吉尔吉斯坦和乌兹别克斯坦。此外，在阿富汗，德国，沙特，澳洲，比利时，加拿大，美国，挪威，荷兰，俄罗斯，瑞典，土耳其也有较小的维吾尔人社团。



大赦国际中国部负责人潘恩呼吁所有这些接纳新疆人的国家，必须采取措施，保护这些人免受中国大使馆和中国特工的恐吓。不要向中国遣返他们。

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