官媒新华社鼓励说真话文章也遭删

也许李文亮医生不幸逝世后在中国引发的言论自由余波尚在？新华社『半月谈』发评论“让人说真话，天塌不下来”，在微信群流传，跟帖很多，不过寿命不长，几小时后，就被封杀了。最近以来，都说微信封杀成瘾，没想到杀到顶级党媒头上了。

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新华社的评论之所以引发注意，有分析人士称，这家顶级官媒，号称党的耳目喉舌，要做到真实发声并不容易，所以鼓励“让人讲真话，天塌不下来”比较稀罕，立马引起惊叹。这篇文章说的是武汉大学中南医院教授张笑春2月3日，在微信朋友圈公开质疑用核酸检测确诊新冠肺炎的可靠性，建议用CT影像作为诊断主要依据。



新华社报道称，“我们要为这位女医生点一万个赞，说真话，很多时候需要一种‘虽万千人吾往矣’的信念，需要不迷信权威、只相信事实的品格，需要敢于大声疾呼、为民请命的情怀”。



文章借题发挥：“只有讲真话、听实情、办实事，疫情防控工作才能有效推进，人民群众的生命健康和安全才能得到保障。欺上瞒下、粉饰太平，就一定会带来无法挽回的重大损失！”



武汉疫情拖成一场世界性灾难，确实跟言论不自由有重大关系，层层领导唯上，不敢说真话，最高的领导人自己承认1月7日部署对抗疫情，但又耽误两个星期后才作了一句批示。



让许多中国人痛心的是，12月30号，医生李文亮朋友圈发文，警告众人当心，他说武汉出现了堪比SARS的严重不明肺炎，然而他被警方叫去“训诫”，要其闭嘴。



李文亮不幸死后，舆情汹涌，许多人怒斥武汉疫情严重到这种地步明明是禁闭言路的恶果。怒潮卷起，审查员删不及，出现了十几个小时的言论自由，之后，社交网络又开始狂删。



这次删到党媒新华社头上了。新华社“让人讲真话，天塌不下来”一文也能引起这么多跟帖，可见中国人多么需要言论自由。



结果新华社这篇文章“被投诉”，“内容未经授权”。网上有人评论：“新华社说了一句真话，天塌下来了”。



北京学者荣剑写道：“新华社和光明日报今天不约而同地刊发了鼓励讲真话的文章，但颇具讽刺意味的是，新华社的文章已经被删，光明日报的文章能存多久尚未可知。新华社和光明日报都是在中宣部领导下的官方媒体，掌握主旋律和政治正确，它们的真话都说不出来，那就更别提草民说真话。究竟是哪个部门害怕讲真话或不让人讲真话？”



这里提到的光明日报评论员文章题为“越是任务压顶，越是要讲真话听真话”，评论针对的也是武汉疫情，有这样一段文字：“当然，说真话不用拼死，拼死说真话是不正常的现象。但在通常情况下，下面讲实情说真话，上面难免不舒服，即兴反应一是给我抹黑，二是畏难叫苦，三是不敢担当，四是瓦解斗志。于是，大敌当前，魄力倍增，以‘挥泪斩马谡’之名，让说真话的人成了喂老虎的花刺子模信使，如此结果，谁还敢说真话？”

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