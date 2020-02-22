意大利新冠肺炎增至两人死亡 孔特紧急开会应对疫情

意大利北部周六出现第二宗新冠病毒死亡个案后，意大利总理孔特周六召开紧急会议，考虑采取新的措施应对新冠疫情。意大利北部确诊新冠病毒感染者超过50人。

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法新社报道，据米兰60多公里的科多尼奥，在出现第一例新冠病毒肺炎死亡个案后，已于周五开始关闭所有的学校，教堂，体育馆等公共设施。北部两个地区大约12个城镇的5万多居民被要求留在家中。



周末，拥有一万5000人口的科多尼奥市如同一座“死城”。法新社记者在现场报道说，大周末，街上空无一人，只有驾车的人在寻找开门的超市。



最新一名死者是住在北部伦巴第地区的75岁女子，因新冠病毒引起的并发症死亡。第一宗死亡个案是一名78岁男子，住在邻近的威尼托地区。而意大利北部感染新冠病毒人数也激增到50多人。



由于连串病例并非与疫情源头有直接联系，意大利北部10多个城镇的商务活动暂停。 意大利总理孔特召开周六紧急会议，表示正考虑采取非常规措施应对疫情。



法新社报道，据地区卫生部门官员卡莱拉（Gallera)表示，几乎可以肯定这些确诊感染者的感染源来自科多诺第一名被确诊感染者，38岁的意大利男子。据当地媒体报道，他曾与一名从刚中国回来的意大利人吃过几次饭。该人当时无病征，目前已被隔离。38岁男子的妻子也被感染。



意大利的商业大城米兰市长也下令关闭所有公共办事处。数百曾与患者接触的人已被隔离等候测试结果。意大利民防队在威尼托一间已关闭的医院外面设立帐幕，为医护人员进行病毒检测。

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