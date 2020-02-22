披露习近平家族敛财的彭博记者妻子亲述彭博媚共内幕

极有可能成为美国民主党总统候选人的彭博新闻社老板迈克·彭博（Michael Bloomberg），在2012年为了向中共表忠，不但将披露中共领导人习近平家族敛财的旗下记者（Michael Forsythe）佛赛思撤职，甚至连他的妻子洪理达也不放过，要她签署一份“封口协议”，尽管洪理达根本就不是彭博的雇员。

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洪理达19日在网媒Intercept撰文，将当年这宗事件的内幕和盘托出。文章指出，彭博新闻的生意，几乎全靠中国大陆的市场，它的律师为了要洪理达闭嘴，使尽一切手段要她签署一纸封嘴同意书，保证不会公开彭博新闻如何为了取悦中共，而封杀旗下记者一篇批评共产党领导层的新闻。洪理达说，直至她聘雇了后来逃到俄罗斯的美国情报员斯诺顿的律师（何俊仁和文浩正）之后，彭博新闻才“下令它的狗腿子（hounds）停止威胁我”。



强迫雇员，尤其是女性雇员签署闭口令的“保密协议”（Non-Disclosure Agreement 简称NDA），在彭博有份参加的民主党党内辩论中，备受另一位女性候选人沃伦攻击。为了减少彭博新闻新闻公司这项极富歧视性的政策，华尔街日报22日报道，彭博已经下令公司“释放”三名女雇员的NDA，但没有披露她们的名字。报道又指，彭博保证假如一旦当选，他将会出售他在彭博的股权。



2012年6月当时洪理达在北京清华大学正在念博士学位，而她的丈夫有关习近平家族敛财的新闻在刊登出来之后，佛赛思即被一名宣称是习近平亲戚的女士亲口警告他和他的家人，包括洪理达和两个小孩（当时只6岁和8岁）在内，都有性命的危险。



洪理达在文章中指出，事件发生的数个月前，正借薄熙来事件在中国发酵，大家透过大陆的传媒都知道薄的妻子毒死了英国商人伍海德（Neil Heywood），因此她当时感到特别害怕。她说她当年很想公开她的一家人被恐吓，因为只有这样她一家人的生命才可以得到保障，但彭博新闻却要求她不要多说话，待彭博完成内部调查。



洪理达说，自从她和佛赛思在2002年结婚之后，她一直都对彭博新闻相当忠心，因为她不想连累她的丈夫失去工作。直至到2012年10月26日，她终于决定不吐不快，她在推特发文披露她和家人都遭到性命的恐吓，只因为她的丈夫在彭博新闻踢爆习近平家族敛财。



她说，推文发出数个小时之后，彭博新闻一名经理打电话给她的丈夫说：“叫你妻子删除她的推文。”但洪理达说她拒绝删文，但也没有再提及家人被恐吓一事，原因是他们很想公司将他们调到香港，因此她不想再激怒彭博新闻。



到了2013年8月她和家人终于坐飞机离开北京，搬到香港一个暂时的居所，洪说：“我以为一年来的噩梦已经结束，但没料到事情会更坏。”



她说她的丈夫当时为了一篇文章已经筹备了好几个月，内容是有关中国当时最富有的商人王健林和中共高层官员家人之间的人脉关系，这些高层官员的家人也包括习近平家族。她说彭博一直都很支持她的丈夫对这篇文章资料搜查工作。2013年9月，彭博一名资深编辑考夫曼（Jonathan Kaufman）在一封电邮中说：“你（佛赛思）追查和解构当事人金钱交易的锲而不舍态度让我惊讶......简直让人大开眼界，很期望你能及早完成报道。”这封电邮，之前英国的金融时报曾经有所报道。



但谁料到彭博新闻却在最后一刻封杀了这篇文章，而洪理达说，她的丈夫在当年11月也被彭博撤职。洪说，当时彭博新闻的总编辑温克勒（Matt Winkler）有一段电话中讲话被外泄，内容是“如果我们刊登这篇报道，我们肯定将被踢出中国”。



2013年11月12日，彭博新闻最大股东兼纽约市长的彭博本人，被问到他的公司是否因为恐怕得罪中国政府而自我审查。他说：“没有人会认为我们不敢发表有事实根据而又符合公众利益的新闻的。”然而，过了几天之后，洪理达说，彭博在香港的律师团要胁威迫她，要她签署一纸闭嘴同意书，否则公司将会在财政上毁灭她们一家人，包括要她们退还从北京搬到香港的搬迁费，要她的丈夫退还事前已经领取的薪水，要让她们一家人倾家荡产，而且还扬言要告上法庭。洪理达说，这是要求一个从不在彭博工作过的人，要签署帮彭博保密的协议书。



洪理达说，直至到她找到何俊仁和文浩正为她的代表律师后，彭博才下令它的律师团停止骚扰洪理达和她的家人。



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