武汉新冠肺炎治愈出院后还需隔离14天引发疑问

这是武汉当局发出的一则不太起眼的“最新通知”，布告时间2月22日。仅仅几行字，但引起的疑问不小。

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这是武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发出的第16号公告。专门针对新冠肺炎治愈出院后的人群而言。

通告说，“为保障新冠肺炎治愈出院患者及其家人的健康安全，经市新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，即日起，新冠肺炎治愈出院患者完成医院治疗后，应到指定场所统一实施为期14天免费的康复隔离和医学观察。观察期满，身体状况符合条件的解除隔离。”

引起疑问的核心问题是，既然已治愈出院，就已不属于确诊甚或疑似之列，属于健康人，为什么还要继续隔离14日，否则怎么叫治愈？为什么要有14天的隔离时间？如果是为了保险或谨慎起见，只需叮嘱出院者少出门，多多留在自家就是，为什么需要到指定场所隔离14日？

这是是武汉医院的床位不够，需要患者提前出院？还是对患者治愈的情况没有彻底的把握，从网民的反应看，主要的疑问是武汉当局没有一个明确说法，表述含混可疑。

有人质疑，这是否意味着之前武汉或者中国全境，发生过出院的病人再次发病的情况？这让人感到可怕的是，要么是出院的判断有误，要么是康复的病人被再次感染。第一种情况表明我们到现在还不知道什么叫康复；第二种情况更可怕，康复者没有免疫力。

中国卫健委最新公布的数据显示，中国全境确诊76396，治愈21004，死亡2348人。当然湖北省是最大头，确诊人数63454，治愈13669，死亡2250。而湖北首府武汉累计确诊45660，治愈7278，死亡1774。

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