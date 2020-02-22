港媒：林郑呈交中央报告还想靠疫情政治翻本是“终极人血馒头”

香港苹果日报独家爆料，该报获得一份由特首办撰写、据悉已在月中向中央提交的抗疫工作报告，显示林郑把抗疫失败的责任诿过于人，将罢工医护打成“借机闹事的激进反修例分子”，又状告建制派未有与她站在同一阵线，形容自己“四面受敌”。

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报告更明言现时是9月立法会选举前“难得可扭转形势的契机”，希望借“有效处理疫情”赢取市民的认同和支持，为建制派创造“有利的氛围”。民主派的公民党立法会议员批评林郑冀借疫情翻本，是终极“食人血馒头”。



在此同时，香港另一媒体NOW电视新闻的政情分析节目《政情》亦指出，年初走马上任香港中联办骆惠宁，最近才首次在中联办约见多个亲共社团的领导层，在会上他也提到今年9月的立法会选情，骆惠宁据称在会上表示，虽然选情严竣，但越是困难，建制派就更要团结，又指反对派想取得立法会过半数议席，夺取管治权，强调是不可能的事。



根据苹果的报导，北京本月将前港澳办主任张晓明降职后，据悉港府曾经在月中向中央提交抗疫工作的报告；·这份由特首办撰写的报告文本，报告以十多页交代香港疫情形势、港府的抗疫措施，以及重大事件的应对策略。



报告首段先把抗疫失效归咎反修例而引起的“社会暴乱”，令巿民对政府的信心大幅下降，“反对派和激进网民采取反修例的抹黑、造谣、分化、激化内地和香港矛盾等等相同手段进一步攻击特区政府的管治”，令抗疫工作“百上加斤”。



报告最后作出“政治分析”，直指现时政治形势“不容乐观”，除了指“反对派”利用疫情抨击政府，更称医疗界有“激进反修例分子借机闹事”，形容“什么‘五大诉求’、’全面封关’ 等政治口号手段和反修例时同出一辙”，又指网上中伤、谣言及“快闪式”暴力破坏增加抗疫工作的挑战。



林郑又借报告向中央告建制派的状，指建制派没有与政府站在同一阵线“令人失望”，形容他们“以选举理由加入批评政府行列”，又指个别建制派人士对她作人身攻击，甚至称行会成员的表现亦“强差人意”。林郑形容自己正处于“四面受敌的困难时刻”。



报导指出，疫症开始以来，不少建制派都曾开腔批评林郑，经民联梁美芬曾批评政府反应迟钝，又拒接纳建制派意见；民建联曾偏离政府立场，公开表示必须考虑封关；身兼行会成员的叶刘淑仪更曾批政府“价低者得”招标采购口罩是“愚蠢”，并在立法规管口罩价格问题上与政府隔空交锋。



不过告状过后，报告改以“选举政治”角度分析，指政府希望借“有效处理疫情”赢取市民的认同和支持，为建制派创造“有利的氛围”，并主动提出两大问题“恳请”中央协助解决，包括容许数间口罩供应商向香港供货，并为本地口罩生产商提供机器和原材料；以及容许港府与湖北及武汉政府商讨安排滞留港人返港。



报告指如两项问题获得解决，既可挽回港府管治威信，亦可让港人感受到一国两制下“中央对港人的亲切关怀”，形容是9月立法会选举前“难得可扭转形势的契机”，又指港府会竭尽所能，“令疫情和选情都有望能转危为机”。



苹果日报形容林郑呈交中央的文件，犹如将750万港人的性命当作是一场选举棋子。



香港NOW电视在22日播出的《政情》节目则指出，骆惠宁年初出任中联办主任后，一直到了最近国务院港澳办人事大搬风，夏宝龙出掌主任、原主任张晓明被贬副主任后，才开始会见香港的左派团体，首个是由人大政协组成的友好协进会。



节目指出，会面前一天，骆惠宁向人大政协发信，指要以“同舟之情”，走过崎岖疫情，七页纸未提及林郑月娥。综合多场会面消息指，骆惠宁在会面中指，林郑为疫情做了大量工作，呼吁大家应给予支持及鼓励，又认为不应与澳门作比较，更指香港处理疫情比日本及新加坡都做得好。事实上，日本及新加坡确诊个案数字都多过香港。



除了抗疫战，还要打好选战，建制派在区议会选举受重挫，正为九月立法会选举作部署。《政情》打听，骆惠宁在会上形容，立法会选举的选情严竣，呼吁越是困难，建制派就更要团结，又指反对派想取得立法会过半数议席，夺取管治权，强调是不可能的事。



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