G20财长会议衡量新冠疫情对全球经济影响

20国集团各国财长和央行总裁周六在沙特利雅德召开为期两天的会议，新冠疫情及对全球经济可能造成的冲击成为会议的核心议题。法新社报道，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告：新冠疫情将对全球经济产生影响。

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全球20个首要经济体的财长同时也将就数码时代全球课税制度的确立建立达成共识。沙特是第一个主办G20峰会的阿拉伯国家。



新冠病毒肺炎疫情蔓延之际，中国当局为了防堵疫情，封锁一些城市，影响上千万人，对全球经济产生了重大的连锁影响。



国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，新冠肺炎疫情可能会造成V型反转，中国的国内生产总值会先骤降，然后出现大幅反弹。不过随着冲击外溢，这一情况可能会对其他国家产生比较严重的后果。



格奥尔基耶娃周六表示，国际货币基金组织预测，中国2020年经济增长率为5.6%，这个预期比一月份的预测下降0.4个百分点。全球经济增长预计为3.2%，下降0.1个百分点。 她表示，如果中国落实已宣布的政策措施，中国经济应可以在第二季度回到正常水平。从这个角度看，疫情对全球经济的影响仍然是相对小且短暂的。



法国财长勒梅尔表示，避免全球经济受到疫情冲击的行动方案是会议的讨论核心。全球经济早已面临增长放缓。他表示，全球经济究竟会呈V型快速复苏，还是L型持续放缓，是关键的问题。

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