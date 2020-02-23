中国官宣新增648确诊病例  97死 累计2442死

中国国家卫健委今天2月23日公布新冠疫情最新统计报告显示，新增648确诊病例， 97死亡病例，累计2442人死亡，累计确诊病例近77,000例。目前没有官方之外的统计数据。

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中国国家卫健委网站公布的最新疫情是截止22日24点的统计报告。在新增97个死亡病例中，湖北占96例。累计总死亡2442例。这些死亡病例绝大部分发生在武汉。



中国国家卫健委今天公布的97个新增死亡病例，比昨天公布的109例少12例。而昨天公布的新增死亡病例，又比前天的118例，少了9例。



官方今天公布的新增确感染诊病例为648例，多于昨天公布的397例。法新社说，由于中国当局反复改变计数方法，使中国公布的感染和死亡统计有些混乱。



武汉去年12月爆发疫情后，今年1月23日开始封城，1100万武汉居民与外界隔离。武汉医疗资源严重不足，无法应对，医院爆满，大批绝望恐惧的感染者，冒着寒冷，在医院之间奔波，苦等床位，许多人被要求回家隔离，出现全家感染灭门的悲剧。也有数千医护人员被感染，据中华流行病学杂志透露，2月11日全国报告3019名医务人员感染了新冠病毒，其中5人殉职。



那么，新冠病毒到底害死多少人？目前外界只能看到中国官方2月23日公布的2442个累计死亡病例。然而，在火/雷神山医院建成之前的2月初，英国帝国理工医学院曾公布带有数学模式的调查评估：武汉每天新增感染病例约两万，死亡率为18%。



武汉全部殡仪馆昼夜开工，多省殡仪志愿者前去驰援，裹尸袋严重不足，一个袋子装三个孩子的视频等迹象表明，湖北和武汉的真正死亡数字应该比官方承认的多很多。



去年12月在武汉爆发的新冠状病毒肺炎目前已扩散到近30个国家和地区，在欧洲和中东出现的新疫区引发担忧。



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