医生之死可悲 当局撒谎可鄙

2月23日凌晨又传出武汉一位医生不幸感染新冠病毒逝世的消息，女医生名叫夏思思，芳年29，殀于瘟疫，比2月6日逝世的李文亮医生还年轻5岁，身后留下两岁幼女。生前友好哀叹，网络一片唏嘘。

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哀悼之际，网民从报道中发现，夏思思医生负责的一位病人1月14日确诊为新冠肺炎。为什么这句话特别引起网民的愤怒，因为在武汉卫健委的官方通报中，1月14日不存在任何确诊病例。



网上贴出这两段文字的比较，一边是『长江日报』有关夏医生逝世的报道：“1月14日，夏思思负责的一位病人确诊为新冠肺炎；19日，夏思思突感乏力伴发热，随即收治于协和江北医院；2月7日病情恶化；2月23日清晨6时30分，夏思思经救治无效在武汉大学中南医院不幸去世”。



另一边是武汉卫健委关于新冠状病毒感染 肺炎情况与1月15日发出的通报：



通报称：“2020年1月14日0-24时，我市无新增新型冠状病毒感染的肺炎病例，无治愈出院病例，无新增死亡病例报告。截至目前，我市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，已治愈出院7例，在治重症6例，死亡1例，其余患者病情稳定……”



这是一个非常具体的当局隐瞒疫情欲盖弥彰的例子，有网民质问，“武汉卫健委有必要隐瞒吗，到底是武汉卫健委要隐瞒数字，还是湖北省委，还是上头？”。



另外有网民批评：“夏医生死了，可悲，当局撒谎，可鄙!”



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