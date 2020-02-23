当心新冠病毒反常的传染方式

世界卫生组织对新冠病毒在中国以外快速蔓延十分担心，最担心的是出现的一些无中国旅游史或没有接触确诊病患者的感染情形。“不仅仅感染是数字在增加，同时传播的方式也各种各样”。各种奇怪的新冠病毒症状对预防病毒传染提出了严峻的挑战。

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女子无症状传染家人



郑州大学人民医院王梅云医生与同事21日在『美国医学会期刊』发表的论文指出，湖北省武汉一名20岁女子1月10日前往距离武汉675公里的河南省安阳探亲，将新冠病毒传染给5名亲人，自己却毫无症状。医生们将其隔离进行冠状病毒检测，最初呈阴性，后来再验时却呈现出阳性反应。而且，截至二月11日，这名女子仍然没有出现任何症状，胸部电脑断层扫描结果正常，没有发烧，也不咳嗽，也没有肠胃、喉咙痛等呼吸道症状。这似乎提供了病毒能在带原者毫无症状情况下传染他人的新证据。



中国国家医疗专家组成员、北京地坛 医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，一部分新冠病毒患者没有肺炎表现，仍然具有传染性。



治愈数日后复查呈阳性反应



四川省卫健委21日证实，成都望江锦园小区一名新冠病毒感染者治愈后，回家隔离第10日，也就是19号复查时呈现阳性反应。



武汉医疗救治组组长、华中科技大学同济医院呼吸与危重症医学科主任赵建平表示，对于患者出院的判断要慎重。他指出，有病人好转出院，两次核酸检测呈阴性，但数天后又开始发烧，在做核酸检测又呈阳性，所以出院病例也要居家隔离14天。



武汉当局22日发出通知，要求新冠病毒治愈者出院后再定点隔离14日，可能是出于以上考虑？



根据中国媒体报道，在湖南常德，山东莒南都出现过出院几日后复查查处阳性的情形。



早期新冠肺炎病毒



中央社报道，台湾中央流行疫情指挥中心日前宣布，台湾北部一位60多岁妇人确诊新冠肺炎。2年内无出国史，发病29天才确诊。虽然这位妇人1月6日曾与从中国杭州返回台湾的女儿同学接触碰面，但因接触时间与发病时间过长，研判可能性较低。



台湾专家分析，这一病例个案体内病毒属于相当早期的新冠肺炎病毒，与后面日本、韩国感染的新冠肺炎病毒不太一样，从病毒学角度看，代表该病毒已在患者体内存在很久。医生坦言，此例个案的感染源成谜。

这位妇人的外孙女21日确诊，两人过去仅2月12日到医院探病时接触过5分钟。但医生分析，5分钟被感染的可能性是存在的，因为妇人症状严重，外孙女可能要靠得很近才能对话，比医护人员和病人间的距离更近。



30天甚至更长时间才被确诊



河南信阳近日通报两例特殊病例，其中1人在返乡34天后才被确诊，另一人则疑似与感染源接触长达94天后才确诊。



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