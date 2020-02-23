意大利新冠疫情恶化 感染病例急升 增至3人死亡

意大利新冠病毒疫情周末急剧恶化，意大利周日宣布，一名患有癌症的年长女性因感染新冠肺炎不治，成为意大利境内第3起死 亡病例。意大利短时间内又新增数十宗新冠病毒肺炎确诊个案，总人数增至149人。意大利成为亚洲以外疫情最严重的国家。奥地利拒绝一列火车由意大利入境怀疑有乘客感染新型冠状病毒。

广告 继续浏览后续

法新社报道，第3名死者是一位年长妇女，生前在伦巴底大区（Lombardy）克里马市（Crema）的医院接受治疗。伦巴底大区已有许多新冠病毒肺炎确诊病例。这名妇女经检验感染新冠病毒。前两宗死亡个案在48小时内出现，死者都是年长的人，都是在北部地区居住。



意大利民防部门负责人波莱利（Angelo Borrelli）在周日的记者会上表示，包括三名死者在内，意大利已有152人感染新冠病毒。在大都市米兰附近的伦巴第大区，就有110名新冠病毒肺炎确诊个案。



为了防堵疫情扩散，意大利政府周六下令封锁境内11座城镇，包含伦巴第大区的10座城镇，以及威尼托大区（Veneto）的1座城镇，封城措施可能持续数周，有超过5万人居住在以上城镇。威尼托政府宣布，禁止一切集会，取消威尼斯一年一度的大型嘉年华会，威尼托的博物馆，学校及公共场所全部关闭。



意大利政府并通过紧急命令，在疫情爆发地区，除特殊情况获批准外，现阶段不允许进入或离开。当地的民众活动须暂时取消。 严峻的新冠疫情也殃及到意大利体坛赛事，意大利足球甲级联赛周日有4场赛事延期，国际米兰队下周的欧霸赛事也充满变数。



奥地利周日拒绝一列火车由意大利入境，怀疑车内两名乘客可能感染新型冠状病毒。 奥地利传媒引述保安消息人士报道，火车在意大利的边境关卡等候，车厢内有两名乘客发烧，怀疑感染冠状病毒。奥地利警方，内政部和有关火车的营运公司都没有评论有关报道。奥地利目前没有确诊病例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅