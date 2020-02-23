武汉爆发的新冠病毒疫情正在祸害世界。在新一波疫情蔓延中，疫情形势最紧张的是伊朗、韩国、意大利。伊朗死亡达致八例，周边国家宣布关闭对伊边界；韩国确诊人数暴增，宣布进入全国进入最高警戒状态；意大利确诊破百，死亡三例，北方十几座小城封锁。本应周二闭幕的威尼斯狂欢节周日刹车。

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在与意大利紧邻的法国，虽然截至目前仅仅确诊几例，一例死亡，是一位从武汉来法探亲的老人，且大部分确诊病人已经出院，但法国卫生部长周日表示，法国出现新感染病例的可能性大大增加。美国目前确诊人数35例，美国疾控中心周六警告，确诊病例预计将会增加，未来可能会发生社区感染。几天来因钻石公主号邮轮感染事件一直紧张的日本，周日未见报告增加新的病例。



伊朗遭列国封锁边界



伊朗在中国新冠疫情肆虐的时候似乎还是一块净土，几日来，疫情骤然严重起来。伊朗周边的以色列疫情虽然远没有那么严重，但也陷入了恐慌。



伊朗周三宣布出现第一起死亡病例后，星期天，伊朗成为中国之外死于新冠病毒人数最多的国家，已达八例。确诊病例累计43例。伊朗卫生部长宣布，凡是感染新冠疫情者，统统免费治疗，并宣布每座城市腾出一座医院专门接待新冠病毒感染者以及排查所有疑似患者。德黑兰截至周日累计确诊15例，该市市长宣布，如果感染人数继续上升，伊朗将进入封城状态。尽管伊朗疫情蔓延严重，但仍按计划在星期天完成了立法选举。



伊朗疫情严重蔓延这一情形导致伊朗邻国纷纷下令关闭边界，并宣布禁止来自伊朗的游客入境。伊拉克最早宣布禁止来自伊朗的游客入境，星期天，约旦宣布禁止所有来自中国、韩国、伊朗的非约旦国人入境。但禁令补充，如果三国游客非直接来自三国，仍允许进入约旦。阿富汗宣布暂时禁止所有从空中或陆地前往或来自伊朗的游客；巴基斯坦也宣布关闭与伊朗的边界。在中东地区，除伊朗外，阿拉伯酋长国出现11例确诊，以色列1例确诊，黎巴嫩1例确诊，埃及1例确诊，截至目前，只有伊朗出现了死亡病例。



意大利一号病人之谜



意大利的情形在欧洲最为严重，仅仅48小时，死于新冠疫情的增加到3例。意大利目前确诊人数增至132例，为围堵疫情，意大利政府周六深夜下令，北方11座城市的52000居民全被置于隔离状态，除非特别允许，一概不许出入。



意大利最主要的病灶位于距离米兰60公里的伦巴第地区的Codogno市，人口15000人。根据当地医疗机构，伦巴第一号病人是一位现年38岁的男子，企业管理人员，在当地一家美国跨国企业工作，他如何染病至今仍然是个谜。意大利卫生部长宣布，目前排除了他可能被一月份从中国返回的朋友传染的因素，因为卫生机构未从这位朋友体内测出抗体。这位确诊患者身体健壮，参加过许多次马拉松比赛，2月份以来，无意中传染了怀孕8月的妻子，以及一位与他一起踢球的朋友，三位常在一处酒吧喝酒的伙伴。星期三至星期六住院期间，几位给他治疗的医护人员和Codogno医院的几位病人也被其感染。



韩国进入紧急状态』



韩国在短短两日之内，确诊人数暴增，大邱成了疫区，总部位于该市的一家基督教组织的百多位信徒集体感染，全国几乎沦陷。星期日，韩国总统文在寅启动最高预警，宣布韩国进入紧急状态。



中国邻国韩国确诊人数48小时暴增至602例，如果除去日本海停留的钻石公主号上发现的感染病例，韩国已成中国之外确诊病例人数最多的国家。星期天，韩国宣布新增死亡3例，累计死亡病例5例。韩国总统文在寅下令全国进入最高警戒状态。



中国与韩国的紧邻是朝鲜，朝鲜在得知中国爆发疫情后，第一时间关闭了与中国的边界。目前所知，朝鲜暂时没有出现新冠病毒疫情。专家们分享，朝鲜的卫生体制难以应对这种突发的疫情袭击。



新冠病毒目前在全球造成2400多人死亡，但在中国大陆以外，死亡病例只有24例。在中国以外，已统计的确诊人数为1500余人，在中国大陆，则超过了77000人。



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