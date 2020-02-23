李克强小组长靠边站 习近平担心北京失陷 ？

好像要补偿贻误时机的缺失，最近，接连就疫情防控专门开会成为中共中央常态。2月23日，习近平主持召开高层会议，他的讲话有两点引人注意，一点是关于他“亲自指挥”的老生常谈，但习近平不断重申而且越讲越细令人惊异；另一点是习近平特意强调北京防疫的重要，似乎有一种紧迫感。

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日前党刊『求是』公布习近平在2月3日中共常委会有一段讲话，特意强调他早于1月7日，就主持政治局常委会部署疫情防控，1月20日，专门就疫情防控作出指示，“我时刻关注着疫情防控工作，每天都作出口头指示和批示”。

不知道为什么，习近平2月23日“在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话”中几乎原封不动地重复了上述内容。据说这次会议扩大到县团级，也许习近平的意思是想让更多的中共干部知道是他在亲自领导抗疫？难道『求是』之前的发布还嫌不够？唯一稍有区别的是，习近平列举指挥功劳的时候略略作了更新，把最新召开的会议全加入了进去，把3次政治局常委会，一次政治局会议，全国依法治国大会，中央网络安全和信息化委员会，中央全面深化改革委员会，中央外事工作会等会议，一一加入了进去。

也许习近平的用心是想告诉大家，他确确实实是在亲自指挥，亲自部署疫情防控，而且“日理万机”。但是作为一个全权在握的中共领导人，需要反复这样说明自己的工作，颇令人费解。

有人分析，习近平明显是在揽功，本来成立了一个中央对抗疫情领导小组，由李克强担任组长，指挥全国应对疫情，但习近平的讲话如此仔细地把他如何如何领导抗疫全部罗列出来，等于李克强这个小组长完全被架空了。李克强名义上是在主持这次大会，实际上是靠边站了。香港时事评论员刘锐绍则对苹果日报分析，这一高层会议表明习近平正在主导疫情防控，同时也表明李克强领导的疫情小组被“废了功夫”，他认为有许多迹象表明中共高层在应对疫情工作上出现分歧，例如李希望因应疫情打乱经济部署工作而希望延期全国两会，“但习却要推动加快复工复产，这会否导致另一波疫情爆发？届时身为疫情小组组长的李，他的工作究竟是功还是过？”

不过，23日的会议还透露出一个重大信息，就是习近平在继续强调“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜”之后，立马就把“保卫北京”的问题放在了极其重要的位置。

他是这样说的：“全力做好北京疫情防控工作。首都安全稳定直接关系党和国家工作大局。要坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，尽最大可能切断传染源，尽最大可能控制疫情波及范围。要守住入京通道第一道防线……。”

最近网络传言北京失守，似乎难以令人相信，从官方公布的数字来看，情况似乎没有严重到那种地步。但是，关于北京的许多消息也绝不是空穴来风。

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