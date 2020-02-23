新冠病毒 大邱会成韩国的“武汉”？
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新型冠状病毒在亚洲有蔓延趋势，大邱是否会成为韩国的“武汉”成为关注焦点。本台法广RFI法语特派记者在当地做现场报导。
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据本台法广RFI特派法语记者巴黎时间今天2020年2月23号星期日早上发自韩国大邱（Daegu）的最新报导，新型冠状病毒在亚洲有蔓延的势头，韩国目前是全球疫情严重程度第三的国家，昨天周六的确诊人数翻了一翻，患者总数已超五百，另有至少4人病亡。韩国目前的确诊患者大部分是在第四大城市：大邱。
请听本台法广RFI法语特派记者发自现场的见闻：
“大邱是否会成为新的武汉？目前，行驶在市内主干道上的车辆依然络绎不绝。但大多数的商店已关门。当地发现大量确诊病例的教堂街区的行人道上，周六下午从未见过如此空荡的场景。有迹象显示，随着统计的攀升，担忧也增大了。许多橱窗上贴着告示[由于疫情店铺关门]，或者[由于缺乏员工，餐厅停业]。大邱市长今天周日通报，当地又有近百个新病例，至此，全市已有247人确诊为新冠病毒患者。大邱与其周边城市如今已被定为“特别疗区”，以享有国家支持。市政府敦促民众呆在家中，外出时要戴口罩。养老院尤其受到密切关注。明天2月24日周一，韩国第四大城市有1300所学校不开课。
本台法广RFI法语特派记者在文字稿件中还补充说，韩国总统文在寅已于数小时前宣布，把新型冠状病毒疫情的预警提升至最高级别。
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