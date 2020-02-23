新冠病毒 大邱会成韩国的“武汉”？

新型冠状病毒在亚洲有蔓延趋势，大邱是否会成为韩国的“武汉”成为关注焦点。本台法广RFI法语特派记者在当地做现场报导。

广告 继续浏览后续

Deux personnes se désinfectent devant l'église de Jésus Shincheonji à Daegu, dans le sud-est de la Corée du Sud, le 21 février 2020 © AFP 法新社

据本台法广RFI特派法语记者巴黎时间今天2020年2月23号星期日早上发自韩国大邱（Daegu）的最新报导，新型冠状病毒在亚洲有蔓延的势头，韩国目前是全球疫情严重程度第三的国家，昨天周六的确诊人数翻了一翻，患者总数已超五百，另有至少4人病亡。韩国目前的确诊患者大部分是在第四大城市：大邱。

请听本台法广RFI法语特派记者发自现场的见闻：

Nicolas 20200223 Desk 1 jour Coronavirus Corée Enr C13 Daegu envoyé spécial RFI français LAGARDE

“大邱是否会成为新的武汉？目前，行驶在市内主干道上的车辆依然络绎不绝。但大多数的商店已关门。当地发现大量确诊病例的教堂街区的行人道上，周六下午从未见过如此空荡的场景。有迹象显示，随着统计的攀升，担忧也增大了。许多橱窗上贴着告示[由于疫情店铺关门]，或者[由于缺乏员工，餐厅停业]。大邱市长今天周日通报，当地又有近百个新病例，至此，全市已有247人确诊为新冠病毒患者。大邱与其周边城市如今已被定为“特别疗区”，以享有国家支持。市政府敦促民众呆在家中，外出时要戴口罩。养老院尤其受到密切关注。明天2月24日周一，韩国第四大城市有1300所学校不开课。

本台法广RFI法语特派记者在文字稿件中还补充说，韩国总统文在寅已于数小时前宣布，把新型冠状病毒疫情的预警提升至最高级别。

更多内容：

新冠病毒 法国酝酿帮助企业措施

新冠病毒 中东巴勒斯坦积极防疫

新冠疫情 北京法餐老板娘谈复工

新冠肺炎 疫情的武汉化处理方式

Le personnel sanitaire désinfecte les abords d'une église de la ville de Daegu, en Corée du Sud, où des cas d'infection du nouveau coronavirus ont été enregistrés, le 19 février 2020 © YONHAP/AFP 法新社

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅