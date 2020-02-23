韩国将新型肺炎疫情上调至最高级别 伊朗设国家总部专责应对新型肺炎疫情

韩国将新型肺炎疫情预警上调至最高级别“严重”，这是11年前H1N1流感后再发布最高级别传染病预警。伊朗新型冠状病毒疫情严重。伊朗总统鲁哈尼周日下令成立国家总部专责应对疫情。

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韩国总统文在寅周日主持疫情应对会议时表示，接下来几天是重要关头。在大邱新天地教会教徒集体感染后，情况截然不同，将级别提升至总理主管的“中央灾难安全对策本部”，进一步强化中央与地方合作体系。



韩国累计确诊602人，死亡升至6人，在大邱新天地教会受感染人数超过320人。另外，广尚北道清道郡大南医院出现交叉感染，估计超过100人染病。

另外伊朗总统鲁哈尼责成卫生部设立国家总部，动用卫生部的人力物力资源遏止新型肺炎。伊朗在上周三宣布确诊首宗病例后，个案快速上升，至少43人确诊受感染，其中8人死亡。伊朗成为是中国以外最多人死于新型肺炎的国家。伊朗中部库姆市是疫情源头，病毒向其他城市扩散。首都德黑兰关闭所有酒吧和其他人群聚集的地方，并且每日清洁地铁和巴士的车厢。全国所有电影院和艺术中心都暂时关闭。

鉴于伊朗的疫情严重，邻国亚美尼亚关闭与伊朗接壤的边境并暂停住返伊朗的航空交通。



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