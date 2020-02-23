CDC、NIH警告：新冠病毒或将进入在美国社区传播阶段

美国疾病预防及控制中心（CDC）宣布，现在美国有35人在新冠病毒检验中呈阳性反应，其中21人是通过撤侨行动回到美国的，另外14宗是美国本土发现的病例。CDC警告，病例将会继续增加，未来可能会发生社区感染。

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据CNN、《纽约时报》及《华盛顿邮报》报道，CDC免疫及呼吸疾病主任梅森尼尔（Nancy Messonnier）21日告诉媒体，CDC正在追踪从海外撤侨行动中导致的病例。她说：“我们还没有在美国看到新冠病毒出现社区传播的情形，但这种情况最终很有可能会发生。”她还说：“我们的目标是继续减缓病毒进入美国的速度，从而赢得更多时间，做好准备以应对更多的病例以及可能持续的传播”，她还警告说：“美国有朝一日可能会像中国一样，让学校停课、企业停工以控制疫情传播。”

梅森尼尔表示：CDC目前正在与供应链合作伙伴合作，已确定需要哪些医疗用品。

美国国家过敏和传染病研究所（NIH）所长福西（Anthony Fauci）22日表示，他认为美国显然处于冠状病毒成为流行病的边缘。福西在接受CNN采访时说：“我们的命运将取决于中国以外与旅行有关国家的能力。现在，他们持续发生新冠病毒人与人之间传播现象。”

福西说：目前对美国的风险仍然非常低，但这情形可能“迅速改变”。

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